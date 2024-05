Mit William unterwegs König Charles: Keine Zeit für Harry, aber wichtiger Termin mit William

König Charles scheint sich für seinen jüngeren Sohn, Prinz Harry, keine Zeit im Terminkalender freischaufeln zu können. (the/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 11:19 Uhr

Gerade erst sorgte König Charles mit der Nachricht für Schlagzeilen, dass er keine Zeit habe, Prinz Harry in London zu treffen. Wenig später kündigte er einen wichtigen gemeinsamen Termin mit Prinz William an.

Lässt König Charles (75) das Timing seiner Termine für sich sprechen? Wie unter anderem "Daily Mail" berichtet, gab der Buckingham Palast bekannt, dass der britische Monarch im Lauf der nächsten Woche zusammen mit Prinz William (41) an einer gemeinsamen Militär-Veranstaltung teilnehmen werde. Dabei soll der Thronfolger zum Oberst des Heeresfliegerkorps ernannt werden. Royal-Insider sehen in dieser Ankündigung eine weitere Spitze gegen Charles' jüngeren Sohn Prinz Harry (39), der sich von seiner Rolle als aktiver Royal zurückgezogen hat.

Video News

Vor der Entscheidung von Prinz Harry, sich von seinen royalen Pflichten zurückzuziehen, war man stets davon ausgegangen, dass er die Rolle des Obersts übernehmen würde. Diese hätte ihm die Führung des Regiments eingebracht, mit dem er in Afghanistan war. 31 Jahre lang hatte König Charles selbst diese Rolle inne.

Zwar ist bereits seit August 2023 bekannt, dass William diese Funktion nach Harrys Rückzug 2020 übernehmen werde. Doch die Ankündigung, dass es jetzt so weit sei, kam laut "Daily Mail" zwei Stunden, nachdem bekannt wurde, dass Charles zu beschäftigt sei, Prinz Harry in London zu treffen. Der 39-Jährige befindet sich derzeit in seiner Heimat, um das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games zu feiern.

Ist das Timing bewusst gewählt?

"Timing ist alles", ordnet ein Royal-Insider der "Daily Mail" gegenüber die Ankündigungen ein. Ein weiterer Experte schätzt Charles' Entscheidung, Harry bei seinem Zwischenstopp in England nicht zu sehen so ein, dass sie "weithin als Brüskierung wahrgenommen werden wird".

Dass es kein Treffen mit seinem Vater während seines Aufenthalts in London geben werde, bestätigte Prinz Harrys Sprecher am Dienstag. Dies sei aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät leider nicht möglich, hieß es. Er habe "natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters voller Verpflichtungen und verschiedener anderen Prioritäten". Der 39-Jährige hoffe demnach, seinen Vater König Charles "bald zu sehen".

Prinz Harry nur wenige Tage in London

Prinz Harry ist am Dienstag ohne Ehefrau Meghan (42) und die beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (2) aus Kalifornien in London eingetroffen, um das Jubiläum der Invictus Games zu feiern.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten soll Prinz Harry noch in dieser Woche mit Meghan weiter nach Nigeria reisen. Der ranghöchste Militärbeamte des afrikanischen Landes hat sie eingeladen. Auch hier geht es um die Invictus Games.