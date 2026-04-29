Stars König Charles macht frechen Witz beim Staatsdinner im Weißen Haus

King Charles Donald Trump Avalon 29.04.26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 09:00 Uhr

König Charles III hat Donald Trump mit einem frechen Witz während einer Rede beim Staatsdinner im Weißen Haus aufgezogen.

Der Monarch und seine Frau, Königin Camilla, nahmen am Dienstag (28. April) an der glanzvollen Veranstaltung in Washington, D.C. teil, die anlässlich des 250. Geburtstags der USA stattfand, gemeinsam mit Präsident Trump und First Lady Melania Trump. Charles hielt eine Rede, um seinen Gastgebern zu danken, und begann damit, auf den Präsidenten und dessen verstorbene Mutter anzustoßen.

„Ich kann mir nur vorstellen, mit welchem enormen Stolz Ihre eigene liebe Mutter – ja, sogar beide Ihre Eltern – auf das große Amt blicken, in das Sie für eine historische zweite Amtszeit gewählt wurden“, sagte der britische Monarch. Charles ging anschließend auf die Renovierungen ein, die Trump am Weißen Haus vorgenommen hat, und machte eine humorvolle Anspielung auf einen britischen Angriff auf das Gebäude, das 1814 in Brand gesetzt wurde. Er sagte: „Ich kann nicht umhin, die ‚Anpassungen‘ am Ostflügel zu bemerken, Herr Präsident, nach Ihrem Besuch in Windsor Castle im vergangenen Jahr. Es tut mir leid sagen zu müssen, dass wir Briten natürlich bereits 1814 unseren eigenen Versuch einer Immobilienentwicklung am Weißen Haus unternommen haben.“ Charles neckte Trump außerdem wegen früherer Aussagen über Europa und scherzte: „Tatsächlich haben Sie kürzlich, Herr Präsident, gesagt, dass europäische Länder ohne die Vereinigten Staaten Deutsch sprechen würden. Darf ich sagen, dass Sie ohne uns Französisch sprechen würden… Natürlich lieben wir beide unsere französischen Cousins sehr.“ Der Witz sorgte für Gelächter unter den Gästen, ebenso wie bei Trump selbst.

Anschließend überreichte der König dem Präsidenten eine goldene Glocke der HMS Trump, einem U-Boot der Royal Navy, das im Zweiten Weltkrieg im Pazifik im Einsatz war, und erklärte, sie stehe für die Hoffnung auf zukünftige Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien. Der Monarch sagte: „Möge sie ein Zeugnis unserer gemeinsamen Geschichte und einer strahlenden Zukunft sein.“ Dann fügte er scherzhaft hinzu: „Und sollten Sie uns jemals erreichen wollen, dann lassen sie einfach die Glocke läuten.“

Das Dinner folgte auf eine Rede von Charles vor dem Kongress, für die er von Trump gelobt wurde. Trump schwärmte: „Er hat eine großartige Rede gehalten. Ich war sehr neidisch.“ Während seines Toasts beim Dinner sagte Trump außerdem: „Ich möchte Charles dazu gratulieren, dass er heute im Kongress eine fantastische Rede gehalten hat. Er hat die Demokraten dazu gebracht aufzustehen. Das ist mir noch nie gelungen.“

Zu den Gästen des Dinners gehörten unter anderem der Golfer Rory McIlroy, der Milliardär Jeff Bezos sowie der scheidende Apple-CEO Tim Cook. Serviert wurde ein Vier-Gänge-Menü mit Gemüsesuppe, Frühlingsravioli, Seezunge nach Müllerinart und einem Schokoladenkuchen in Bienenstockform als Dessert.