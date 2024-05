Stars König Charles: Schon ein Jahr auf dem Thron

King Charles and Queen Camilla's Coronation Balcony appearance 06.05.23 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 18:00 Uhr

König Charles und Königin Camilla haben Royal-Fans eingeladen, ihre „Lieblingserinnerungen“ an ihre Krönung vor einem Jahr zu teilen.

Am Montag (6. Mai) jährt sich zum ersten Mal die offizielle Krönung des 75-jährigen Monarchen an der Seite seiner 76-jährigen Frau in der Westminster Abbey, nachdem er am 8. September 2022 nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., den Thron bestiegen hatte.

Ein Video mit den Höhepunkten des Tages wurde auf dem Account der Royal Family auf X, früher Twitter, gepostet: „Heute ist der erste Jahrestag der Krönung des Königs und der Königin in. Neben dem Gottesdienst gab es am Krönungswochenende eine Kutschenprozession durch die Londoner Innenstadt, einen Vorbeiflug, einen königlichen Salut von 4.000 Soldaten in den Gärten des Buckingham Palace, ein Krönungskonzert auf Schloss Windsor und eine britische Freiwilligeninitiative. Was ist Ihre schönste Erinnerung an das Wochenende?“

Anlässlich des Jahrestages haben der König und die Königin zum ersten Mal in der Geschichte ihre offizielle Krönungsrolle digital über www.coronationroll.gov.uk/roll/ zur Verfügung gestellt. Auf der Website heißt es: „Erkunden Sie die Krönungsrolle, die offizielle staatliche Aufzeichnung der Krönung Ihrer Majestäten König Charles III. und Königin Camilla. Zum ersten Mal wurde dieses historische Dokument, das seit dem 14. Jahrhundert für Krönungen erstellt wird, als interaktive Website öffentlich zugänglich gemacht. Entdecken Sie, was diese Krönung wirklich einzigartig gemacht hat – von den Gästen und Zeremonien bis hin zu Dekoration und Insignien – und erkunden Sie, wie alte Traditionen mit modernen Innovationen kombiniert wurden, um ein einzigartiges Ereignis in unserer Geschichte zu schaffen. Das Projekt ‚Coronation Roll‘ wurde mit großzügiger Hilfe des Royal Collection Trust und der Westminster Abbey ins Leben gerufen. Wir sind auch dankbar für die Beiträge der Press Association und für das Filmmaterial von BBC, ITN und Sky UK.“

Mehr als 18 Millionen Briten schalteten vor einem Jahr ein, um zu sehen, wie Charles und Camilla bei der größten zeremoniellen Veranstaltung des Landes seit 70 Jahren offiziell zum König und zur Königin ernannt wurden. Zu den Höhepunkten gehörte, dass der König hinter einer Leinwand mit Öl gesalbt wurde, nachdem er seine königlichen Roben bis auf ein weißes Hemd ausgezogen hatte.