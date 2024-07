Empfang in Madrid König Felipe und seine Familie empfangen die spanischen Europameister

König Felipe VI. (m.) mit Königin Letizia sowie den Töchtern Leonor und Sofía. (wue/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 22:09 Uhr

Nach dem Sieg gegen England im Finale der Fußball-Europameisterschaft sind die Spanier zurück in ihrer Heimat. Dort wurden sie von König Felipe und seiner Familie empfangen.

Der Titel ist zurück in Spanien – und das feiern auch die Royals! Hatten König Felipe VI. (56) und seine Tochter Sofía (17) schon den EM-Sieg der spanischen Fußballnationalmannschaft vor Ort in Berlin bejubeln können, haben sich nun Felipes Ehefrau, Königin Letizia (51), sowie die älteste Tochter des Paares, die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor (18), angeschlossen. Zu viert begrüßten die Royals die Rekord-Europameister bei einem Empfang in Madrid.

Zwischen diesen Bildern der Royal-Kids liegen zwölf Jahre

Auf Instagram schrieb der Palast, dass der Pokal nach zwölf Jahren nach Spanien zurückgekehrt sei. Dazu posteten die Royals zwei Bilder. Eines der Fotos zeigt Leonor und Sofía mit dem Pokal, als sie noch Kinder waren. Auf der anderen Aufnahme sind die Geschwister heute abgebildet. Beide tragen auf dem aktuellen Bild ein Nationalmannschaftstrikot mit der Nummer 10 von Dani Olmo (26).

Der spanische Fußballverband zeigt auf der Social-Media-Plattform weitere Bilder vom Empfang der EM-Helden, die gegen 15:00 Uhr gelandet waren, in Madrid. Tausende Menschen versammelten sich, um das Team um die Jungstars Lamine Yamal (17) und Nico Williams (22) zu zelebrieren.

Felipe VI. und seine Tochter Sofía hatten schon im Stadion in Berlin den Sieg der Spanier im EM-Finale gegen England feiern können. Die spanischen Royals trafen auf der Tribüne auch auf Kollegen. Der britische Thronfolger Prinz William (42) und sein Sohn, Prinz George (10), verfolgten ebenfalls das Finale. Das spanische Königshaus teilte ein Bild, auf dem die royalen Fußballfans gemeinsam im Stadion zu sehen sind.