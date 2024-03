Überraschungsbesuch König Felipe VI. besucht Tochter Leonor beim Militärmanöver

König Felipe VI. und Prinzessin Leonor beim Essen in der Militärkantine. (ncz/spot)

SpotOn News | 19.03.2024, 08:55 Uhr

König Felipe VI. von Spanien hat seiner Tochter Leonor einen Überraschungsbesuch beim Militär abgestattet. Der Monarch besuchte die Prinzessin während eines Militärmanövers.

Prinzessin Leonor von Spanien (18) absolviert derzeit eine dreijährige Ausbildung in der Militärakademie in Saragossa. Am Montag (18. März) fand nun ein Manöver im Lager San Gregorio statt. Und dabei erhielt die spanische Thronfolgerin einen Überraschungsbesuch: Ihr Vater, König Felipe VI. (56), stand plötzlich – ebenfalls in Uniform – vor ihr.

Militärübungen und gemeinsames Mittagessen in der Kantine

Felipe, der dieselbe Ausbildung ab 1985 durchlief und heute Generalkapitän ist, begrüßte seine älteste Tochter mit einer liebevollen Geste vor ihren Kameradinnen und Kameraden. Dann begleitete er die Kadetten aufs Feld, wo diese taktische Übungen durchführten. Anschließend verfolgte der spanische Monarch das Geschehen von der Tribüne aus. Beim folgenden Mittagessen in der Kantine saß Felipe dann neben Leonor und unterhielt sich angeregt mit den jungen Auszubildenden.

Prinzessin Leonor ist die älteste Tochter von König Felipe VI. und Königin Letizia (51). Im Mai 2023 machte sie ihren Schulabschluss am UWC Atlantic College in Wales. Im August begann ihre Militärausbildung. Die spanische Thronfolgerin wird in den Waffengattungen Heer, Marine und Luftwaffe ausgebildet. Eine Militärausbildung der Thronfolger ist in Spanien üblich, weil der Monarch zugleich den Oberbefehl über die Streitkräfte innehat.