Leonor ab August dort stationiert König Felipe besucht mit Tochter und Ehefrau seinen Marinestützpunkt

Prinzessin Leonor (l.) mit Papa, König Felipe, und Mama, Königin Letizia, bei ihrem künftigen Marinestützpunkt. (dr/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 17:57 Uhr

Prinzessin Leonor setzt ihre Militärausbildung bei der spanischen Marine fort. Gemeinsam mit ihrem Vater, König Felipe, der dort ebenfalls in den 80er-Jahren stationiert war, und Mama Letizia wurde die Thronfolgerin dort nun begrüßt.

Seit einem Jahr absolviert Prinzessin Leonor von Spanien (18) nun schon ihre Militärausbildung. Bislang war sie auf einer Akademie in Saragossa stationiert und schloss dort vor wenigen Wochen ihren ersten Abschnitt als Offiziersanwärterin ab. Ab August folgt die Tochter von König Felipe VI. (56) dann dem Ruf einer renommierten Marineschule in der Nähe von Pontevedra in Galizien. Am Dienstag, dem 16. Juli, ging Leonor dort schonmal auf Tuchfühlung und wurde auch offiziell von ihrem künftigen Chef willkommen geheißen. Zu der traditionellen Zeremonie reisten standesgemäß auch ihr Vater Felipe und ihre Mutter, Königin Letizia (51), aus Madrid an.

Eigentlich handelte es sich dabei um die Feierlichkeiten zur Verabschiedung der frisch gebackenen Marineoffiziere aus dem abgelaufenen Ausbildungsjahr. Diese finden jährlich am sogenannten Carmen-Tag in Spanien statt, zu Ehren der Schutzpatronin der spanischen Marine. Neben der Ehrung der neuen Offiziere wurde aber auch Leonor persönlich begrüßt. Der Leiter der Marineakademie, Pedro Cardona Suanzes, sagte laut der spanischen Zeitung "ABC", dass seine Einrichtung ein "zweites Zuhause" für Leonor werden würde und ihre Kameraden und Kameradinnen wie "eine zweite Familie".

Prinzessin Leonor ist aktuell Offiziersanwärterin

Leonor schlägt den identischen, dreijährigen Ausbildungsweg beim Militär ein, wie einst ihr Vater. Auch der König wurde zunächst in Saragossa und anschließend in dem Örtchen Marin in Galizien von 1985 bis 1988 bei der Marine ausgebildet. Dabei gibt es im Übrigen keine royalen Sonderbehandlungen. Leonor wohnte bei ihrer ersten Station mit zwölf anderen Offiziersanwärterinnen auf einer gemeinsamen Stube in der Kaserne und musste eine normale militärische Grundausbildung durchlaufen. Ihr habe im ersten Jahr ein Sold von gerade einmal 417 Euro pro Monat zugestanden. Der militärische Rang von Prinzessin Leonor als Offiziersanwärterin ist hierzulande dem eines Fähnrichs bei der Bundeswehr gleichzusetzen, also einer Unteroffiziers-Dienstgradgruppe.

König Felipe erschien natürlich standesgemäß – wie seine Tochter und Thronfolgerin Leonor selbstredend auch – in einer Uniform. Der König trug eine feierliche weiße Uniform, seine Tochter olivgrün. Mama Letizia wählte für die Feierlichkeiten ein schlichtes, aber elegantes schwarzes Kleid – trotz strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen von bis zu 25 Grad. Immerhin wählte sie eine ärmellose Variante für ihren feierlichen Look.