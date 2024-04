Mit Familie in Emmen König Willem-Alexander wird 57: So feiert er den Koningsdag

Mit Königin Máxima und den drei Töchtern feiert Willem-Alexander den Koningsdag 2024 in Emmen. (ae/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 12:41 Uhr

Seinen 57. Geburtstag verbringt König Willem-Alexander zusammen mit seinen Liebsten in Emmen. Am Koningsdag wird er dort an verschiedenen Stationen zusammen mit den Untertanen feiern. Ein Geburtstagsständchen gab es auch schon.

Der niederländische König Willem-Alexander feiert seinen 57. Geburtstag am 27. April in der Gemeinde Emmen. Am Samstagvormittag kam er in Begleitung seiner Frau, Königin Máxima (52), und den drei Töchtern Amalia (20), Alexia (18) und Ariane (17) in der Gemeinde im Südosten der Provinz Drenthe an.

Video News

Die Königin singt beim Geburtstagslied lauthals mit

Empfangen wurden sie dort von Bürgermeister Eric van Oosterhout und Jetta Klijnsma, der Kommissarin des Königs in Drenthe, wie unter anderem die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" berichtet. Die Königsfamilie zeigte sich strahlend. Während der König einen blauen Anzug mit heller Krawatte trug, bezauberte die Königin im grünen Kleid zu heller Jacke. Bei der Ankunft sangen Bouke & The ElvisMatters Band ein Geburtstagslied für Willem-Alexander. Dazu sang Máxima dem "Telegraaf" zufolge "lautstark" mit.

Der Palast teilte bereits am Morgen auf seiner Instagramseite zum Ehrentag ein Porträt des Königs im schwarzen Anzug, mit Schärpe und Orden. Dazu hieß es: "König Willem-Alexander feiert heute seinen 57. Geburtstag. Die Königsfamilie feiert dieses Jahr Koningsdag in Emmen."

In Emmen waren unter anderem auch der Bruder des Königs, Prinz Constantijn (54), und dessen Frau, Prinzessin Laurentien (57), anwesend. Die königliche Familie besucht am Koningsdag verschiedene Plätze in Emmen, wo sie viele Untertanen treffen wird. Hunderte Menschen drängten sich entlang der Strecke, um einen Blick auf die königliche Familie zu erhaschen oder Willem-Alexander die Hand zu schütteln.

Koningsdag wird in den ganzen Niederlanden gefeiert

Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren verbringen die Royals den Königstag in der Provinz Drenthe. Zuletzt besuchte Königin Beatrix (86) 2002 Meppel und Hoogeveen. Die Mutter von Willem-Alexander wählte am Königinnentag oft zwei verschiedene Orte, meist in derselben Provinz.

Der Koningsdag, an dem der Geburtstag des Monarchen gefeiert wird, ist in den Niederlanden ein Nationalfeiertag. Überall im Land wird der König mit Paraden, Konzerten und Festen gefeiert, Dekorationen und Kleidung sind in Orange gehalten, der Farbe des Königshauses.