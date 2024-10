Mit Premierminister am Flughafen König Charles und Königin Camilla: Regnerische Begrüßung in Sydney

Charles und Camilla am Flughafen und das erleuchtete Opernhaus in Sydney.

SpotOn News | 18.10.2024, 16:36 Uhr

König Charles und Königin Camilla sind in ihre Australienreise gestartet. Bei der Ankunft in Sydney wurden sie von Regen und einer besonderen Illumination am berühmten Opernhaus begrüßt.

König Charles III. (75) und Ehefrau Königin Camilla (77) besuchen ab diesem Freitag (18. Oktober) das australische Sydney. Das Paar landete laut britischer "Daily Mail" um 20:30 Uhr Ortszeit mit einem Flugzeug der australischen Regierung, das sie von Singapur abholte, nachdem sie von Großbritannien dorthin geflogen waren.

Charles, der seit mehreren Monaten gegen eine Krebserkrankung kämpft, ist damit in seine erste große Auslandsreise in diesem Jahr gestartet. Das Staatsoberhaupt Australiens wird zusammen mit seiner Ehefrau Sydney und Canberra besuchen. Anschließend reist das Königspaar von Australien weiter nach Samoa im Südpazifik, wo Charles an einem Treffen der Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen wird. Seine Krebsbehandlung wird der Monarch während seiner Reise, die bis 26. Oktober dauern soll, angeblich unterbrechen, wie die "Daily Mail" berichtete.

Leuchtender Gruß an die Royals

In Sydney wurde das Königspaar unter anderem vom australischen Premierminister Anthony Albanese (61) und der Generalgouverneurin Sam Mostyn (59) am Flughafen begrüßt. Kurz vor der Landung zog ein Wolkenbruch über die Stadt, beim Verlassen des Flugzeugs hatte das Paar jedoch Glück und der Regen ließ nach. Königin Camilla, sie trug ein Kleid in royalem Blau, setzte bei der Begrüßung jedoch trotzdem auf einen Regenschirm.

Sydneys Wahrzeichen, das Sydney Opera House, ließ sein berühmtes Dach für die Ankunft von Charles und Camilla erstrahlen und zeigte projizierte Bilder des Paares. "Vielen Dank für den besonderen Empfang, Australien", würdigten die Royals die Illumination bei Instagram. Der offizielle Account der Royal Family erklärte zudem: "Der König und die Königin sind in Sydney gelandet, um ihren Besuch in Australien zu beginnen. Es ist der erste Besuch Seiner Majestät in einem Königreich als Souverän." Ein weiterer Beitrag hielt die private Zusammenkunft mit Albanese und Partnerin Jodie Haydon fest. Die vier sollen sich nach der Landung der Royals im Admiralty House am Ufer des Hafens von Sydney getroffen haben.

Vor der Royal-Tour gab es auch negative Schlagzeilen: Wie unter anderem der britische "Mirror" berichtete, wird kein einziger der verschiedenen Premierminister der australischen Bundesstaaten den englischen Monarchen und seine Ehefrau am 21. Oktober in der Hauptstadt Canberra begrüßen. Und das, obwohl sie alle eingeladen waren.

Die zahlreichen Absagen bezeichnete Bev McArthur von der Australian Monarchists League im australischen "Herald Sun" als "Schlag ins Gesicht" für die königliche Familie. "Alle Premierminister und Minister haben unserem Monarchen Charles III. die Treue geschworen, und es ist eine ungeheure Beleidigung, dass sie jetzt in seine freundschaftlich ausgestreckte Hand spucken."