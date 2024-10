Auftakt am Freitag König Charles III.: Aufregung vor Australienreise des Monarchen

Vor König Charles' Besuch in Australien hagelte es eine Reihe von Absagen für den Monarchen. (lau/spot)

SpotOn News | 13.10.2024, 15:28 Uhr

König Charles III. reist in wenigen Tagen nach Down Under. Doch eine Reihe der bedeutendsten Politikerinnen und Politiker des Landes haben dem König jetzt abgesagt - ein Affront in den Augen einiger Beobachter.

Royaler Ärger vor der anstehenden Reise des an Krebs erkrankten König Charles III. (75) nach Australien. Wie unter anderem der britische "Mirror" berichtet, wird kein einziger der verschiedenen Premierminister der australischen Bundesstaaten den englischen Monarchen und seine Ehefrau, Königin Camilla (77), am 21. Oktober in der Hauptstadt Canberra begrüßen. Und das, obwohl sie alle eingeladen waren. König Charles und Königin Camilla halten sich vom 18. bis 26. Oktober in Australien und Samoa auf.

"Schlag ins Gesicht" für die königliche Familie

Bei besagter Veranstaltung in der australischen Hauptstadt soll König Charles, der auch Staatsoberhaupt Australiens ist, eine Rede halten. Führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft sind dazu geladen. Doch als letzte habe am 13. Oktober Jacinta Allan (51), die Premierministerin des Staates Victoria, für das Event abgesagt.

Die zahlreichen Absagen bezeichnete Bev McArthur von der Australian Monarchists League im australischen "Herald Sun" als "Schlag ins Gesicht" für die königliche Familie. "Alle Premierminister und Minister haben unserem Monarchen Charles III. die Treue geschworen, und es ist eine ungeheure Beleidigung, dass sie jetzt in seine freundschaftlich ausgestreckte Hand spucken", sagte sie in dem australischen Blatt weiter.

König Charles wird ab Freitag zum 17. Mal Australien besuchen. Es ist zugleich seine erste Reise in eines der 14 britischen Länder, in denen er Staatsoberhaupt ist, seit seiner Ernennung zum König im September 2022 .