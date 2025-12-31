Stars Königin Camilla spricht über sexuellen Übergriff

Queen Camilla - July 2025 - Wimbledon - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 14:00 Uhr

Königin Camilla spricht über sexuellen Übergriff.

Königin Camilla hat zum ersten Mal darüber gesprochen, wie sie sich als Teenagerin gegen einen sexuellen Angreifer gewehrt hat.

Die 78-jährige Ehefrau von König Charles war gerade einmal 16 oder 17 Jahre alt, als der Angriff geschah. Nun schilderte sie, wie „wütend“ und „zutiefst erzürnt“ sie über das Erlebte zurückblieb. Camilla entschloss sich, erstmals über ihre traumatische Erfahrung zu sprechen, nachdem sie von dem Mut des BBC-Rennsportkommentators John Hunt und seiner ältesten Tochter Amy gehört hatte, nachdem dessen Frau und zwei weitere Töchter im vergangenen Jahr brutal ermordet worden waren. In der Radio-4-Sendung ‚Today‘ sagte sie: „Ich erinnere mich an etwas, das sehr lange in meinem Hinterkopf geschlummert hat. Als ich ein Teenager war, wurde ich in einem Zug angegriffen […]. Ich erinnere mich vor allem an die Wut, ich war so außer mir vor Zorn, und das hat mich über viele Jahre hinweg begleitet. Und ich denke, wissen Sie, als das Thema häusliche Gewalt aufkam und man plötzlich eine Geschichte wie die von John und Amy hört, ist das etwas, das mir sehr nahegeht.“ Camilla lobte anschließend Amy und John und sagte: „Ich möchte nur sagen: Wo auch immer eure Familie jetzt ist, sie wäre so stolz auf euch beide.“

Amy Hunt bedankte sich bei Camilla und bestätigte, dass es sehr viel Überwindung koste, um solche traumatischen Erfahrungen in der Öffentlichkeit zu thematisieren. „Es braucht viel Mut, über solche Dinge zu sprechen, denn jede Frau hat eine Geschichte“, erklärte sie. Louise Hunt, ihre Schwester Hannah und ihre Mutter Carol wurden am 9. Juli vergangenen Jahres in ihrem Haus in Bushey, Hertfordshire, von Louises Ex-Partner Kyle Clifford ermordet.