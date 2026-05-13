Film ‚Weapons‘-Star Amy Madigan für John Sayles‘ neuen Western gecastet

Amy Madigan - Award - 98th Annual Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin übernimmt eine Rolle in dem neuen Film von Regisseur John Sayles.

Amy Madigan und Chris Cooper wurden für den neuen Western ‚I Passed This Way‘ verpflichtet.

Der ‚Weapons‘-Star und der ‚Adaptation‘-Schauspieler werden in dem Film von Regisseur John Sayles gegeneinander antreten. Für Sayles ist es der erste Spielfilm seit mehr als einem Jahrzehnt. Wie ‚Variety‘ berichtet, sollen die Dreharbeiten im letzten Quartal 2026 beginnen.

Sayles schrieb auch das Drehbuch zu ‚I Passed This Way‘. Der Film spielt im Jahr 1898 und erzählt die Geschichte des Cowboys Ross McEwen, der nach einem impulsiven Banküberfall durch das Gebiet von New Mexico flieht. Verfolgt wird er von Gesetzeshüter Pat Garrett und dessen jungem Deputy. Doch McEwen steht vor einer schweren Entscheidung, nachdem er sich auf einem abgelegenen Gehöft versteckt, das von Diphtherie heimgesucht wurde. Er muss entscheiden, ob er die Familie sterben lässt, um seine Flucht nach Mexiko zu sichern – oder ob er ihnen hilft und damit riskiert, gefasst und ins Gefängnis gebracht zu werden.

Der Film basiert auf Eugene Manlove Rhodes’ Werk ‚Paso Por Aqui‘, das 1927 als Novelle veröffentlicht wurde, zuvor jedoch bereits in der ‚Saturday Evening Post‘ als Fortsetzungsgeschichte erschien. Sayles’ Film wird auf den Kanarischen Inseln sowie in Almería gedreht. Der Regisseur erklärte gegenüber ‚Variety‘, dass er während der ersten Amtszeit von Donald Trump auf die Novelle aufmerksam geworden sei.

Er habe damals zu dem Buch gegriffen, „als der Präsident und die Medienkräfte, die ihm zur Macht verhalfen, an die schlechtesten Eigenschaften der Bürger appellierten – Angst, Rassismus und die Vorstellung, dass der Status als Supermacht jedes Verhalten rechtfertige“. Außerdem sei er schon lange ein großer Fan von Westernfilmen, insbesondere wegen ihres „moralischen Kerns“, da diese Geschichten oft „Gerechtigkeit über das Gesetz stellen“ und ihre Figuren vor schwierige Entscheidungen setzen würden.

Sayles ergänzte: „Ich glaube, solche Filme sind wichtig, um die besten Seiten des amerikanischen Charakters zu entwickeln. Und ich denke, dass ‚I Passed This Way‘ für Zuschauer auf der ganzen Welt sowohl ein willkommener als auch ein bedeutender Film sein wird.“