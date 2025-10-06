Stars Königin Camilla zollt ‚wunderbarer‘ Freundin Dame Jilly Cooper Tribut

Königin Camilla hat ihrer „wunderbar witzigen und mitfühlenden“ Freundin Dame Jilly Cooper Tribut gezollt.

Die Autorin von ‚Riders‘ starb am Sonntag (5. Oktober) im Alter von 88 Jahren, und die 78-jährige Königin führte die Ehrungen für die literarische „Legende“ an. Camilla gab ein bewegendes Statement in ihrem und König Charles‘ Namen ab, nachdem die Nachricht von Jilly Coopers Familie bekannt gegeben worden war.

„Ich war so traurig, vom Tod von Dame Jilly letzte Nacht zu erfahren“, sagte Camilla in der Erklärung, die unter anderem auf dem Instagram-Account der britischen Royals gepostet wurde. Nur sehr wenige Schriftsteller werden zu Lebzeiten zu Legenden, aber Jilly sei eine, die ein völlig neues Genre der Literatur erschaffen und es sich über eine Karriere von mehr als fünf Jahrzehnten hinweg zu eigen gemacht habe, beschrieb die Königin das Vermächtnis von Dame Jilly Cooper. Sie fügte hinzu: „Persönlich war sie eine wunderbar witzige und mitfühlende Freundin für mich und so viele andere – und es war ein besonderes Vergnügen, sie vor ein paar Wochen bei meinem Queen’s Reading Room Festival zu sehen, wo sie, wie immer, der Star der Veranstaltung war.“ Königin Camilla sprach auch Jilly Coopers Familie Mitgefühl und Anteilnahme aus und verabschiedete sich mit humorvoller Herzlichkeit von ihrer Freundin: „Möge ihr Jenseits erfüllt sein von unmöglich gutaussehenden Männern und treuen Hunden.“

Moderator Piers Morgan beschrieb die Nachricht vom Tod der „fabelhaft lustigen“ Jilly Cooper als „sehr traurig“. Er schrieb auf X: „RIP Jilly Cooper. Solch eine fabelhaft lustige, schelmische, warmherzige Dame. Wenn sie in einem Raum war, fühlten sich sofort alle fröhlicher. Sehr traurige Nachricht.“ Der beliebte Roman ‚Rivals‘ der Autorin wurde 2024 für Disney+ adaptiert, und Showrunner Dominic Treadwell-Collins erklärte, das Produktionsteam sei „gebrochenen Herzens“. Er sagte: „Jilly war und wird immer eine der größten Geschichtenerzählerinnen der Welt bleiben, und es war eine unglaubliche Ehre, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihre großartigen Romane für das Fernsehen zu adaptieren.“