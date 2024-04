Midi-Robe von Oscar de la Renta Königin Máxima: Dieses Designer-Kleid bringt sie zum Strahlen

Königin Máxima bringt frischen Wind ins niederländische Utrecht. (eee/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 17:00 Uhr

Ein dunkelblaues Kleid wirkt auf den ersten Blick trist, nicht aber, wenn eine lachende Königin Máxima darin steckt. Bei einem Auftritt in Utrecht hat sie am Dienstag alle regelrecht überstrahlt.

Wie erfrischend ein nachtblaues Kleid wirken kann, hat Königin Máxima (52) am Dienstag bei einem Auftritt im niederländischen Utrecht bewiesen. Die royale Fashion-Queen erschien dort für eine Rede anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der gemeinnützigen Organisation Nibud, die Informationen und Beratung zu Finanzangelegenheiten privater Haushalte bereitstellt. Máximas stylische Robe stammt – wie so oft – aus dem Hause Oscar de la Renta.

Máxima schwört auf Oscar de la Renta

Das dunkelblaue Kleid mit midilangem Rock und langen Ärmeln bestach vor allem durch weiße XXL-Blütenapplikationen. Dazu wählte die Frau von König Willem-Alexander (56) ein paar ebenfalls dunkelblaue Pumps und eine farblich dazu passende Clutch. Funkelnde Kreolen in blau-silber und ein Ring im gleichen Stil kamen ebenfalls zum Einsatz. Ihre blonden Haare stylte die niederländische Königin offen und glatt.

In ihrem Look hat sich Máxima sichtlich wohlgefühlt. Mehrere Fotos zeigen die 52-Jährige immer wieder mit einem strahlenden Lächeln bis über beide Ohren. Kein Wunder, denn in der Vergangenheit setzte sie schon diverse Male auf die edlen Kreationen von Oscar de la Renta. Und auch Blüten in sämtlichen Formen und Farben sind oft in Máximas Outfits zu finden.