Am Königspalast Huis ten Bosch Königin Máxima und ihre Töchter zeigen sich in festlichen Mantel-Looks

Willem-Alexander mit seiner Ehefrau und den Töchtern Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane. (jom/spot)

SpotOn News | 23.12.2023, 15:01 Uhr

König Willem-Alexander der Niederlande hat sich mit seiner Familie zu einem Winter-Fotoshooting zusammengefunden. Seine Frau Königin Máxima und die drei Töchter zeigten sich dabei in festlichen Mantel-Looks.

Harmonisches Familienbild: König Willem-Alexander (56) der Niederlande hat mit seiner Ehefrau Königin Máxima (52) und den Töchtern Prinzessin Amalia (20), Prinzessin Alexia (18) und Prinzessin Ariane (16) im Königspalast Huis ten Bosch in Den Haag ein winterliches Fotoshooting samt Hund Mambo absolviert. Dabei strahlten die weiblichen Mitglieder der niederländischen Royals in warmen und gleichzeitig festlichen Looks.

Farbenfrohes Dreiergespann

Königin Máxima erschien in einem eleganten Cape-Mantel in gedecktem Grau und kombinierte dazu einen grauen Rollkragenpullover und graue Lederhandschuhe. Kronprinzessin Amalia trug ein farbenfroheres Mantel-Design in festlichem Rot und wählte dazu eine farblich passende Hose. Dazu trug sie goldene Ohrhänger, um den weihnachtlichen Look zu komplettieren.

Der türkisfarbene Trenchcoat von Prinzessin Ariane wurde ebenfalls durch seine Farbe zum Hingucker. Mit einem dunkelblauen Rollkragenpullover und dunkler Hose ließ sie ihn bestens zur Geltung kommen. Ihre Haare hatte sie sich zurückgebunden und sie wählte goldene Creolen als Acccessoires. Für einen royalblauen Mantel entschied sich Prinzessin Alexia und trug dazu als starken Kontrast eine weiße Hose. Ihre Haare ließ sie wie ihre Mutter und Schwester Amalia in leichten Wellen über die Schultern fallen und trug ebenfalls für die festliche Stimmung goldene Ohrhänger.