Stars Kourtney Kardashian äußert sich zu Trennungsgerüchten um Travis Barker

Kourtney Kardashian and Travis Barker - 75th Prime Time Emmy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 11:00 Uhr

Kourtney Kardashian hat sich zu Gerüchten geäußert, wonach sie und ihr Ehemann Travis Barker getrennt leben und ihre Ehe vor dem Aus stehen soll.

In der neuesten Folge der Realityshow ‚The Kardashians‘ sprach die 47-Jährige über die Spekulationen. Ihre Pressesprecherin habe sie gebeten, zu „frei erfundenen Geschichten“ Stellung zu nehmen, in denen behauptet wurde, das Paar lebe inzwischen in getrennten Häusern. Kourtney stellte klar, dass an den Gerüchten nichts dran sei. „[Meine Pressesprecherin] hat mir heute Morgen geschrieben. Sie meinte: ‚In dem Magazin steht, dass du und Travis nicht mehr zusammenwohnt und euch trennt'“, berichtete sie. „Ich sagte: ‚Dann sollen sie es eben drucken.‘ Mal sehen, was passiert. Sie wissen, dass es nicht stimmt.“

Anschließend verriet Kourtney, dass die Gerüchte auf ein „dummes“ Video zurückgingen, das auf der Social-Media-Plattform TikTok veröffentlicht worden sei. „Sie wissen doch, dass sie ein dummes TikTok-Video von jemandem gesehen haben, der sich solche frei erfundenen Geschichten ausdenkt … Und die Leute glauben das auch noch! Das ist so bizarr“, ärgerte sich der Reality-TV-Star.

Das Paar heiratete 2022. Im November 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn Rocky zur Welt. Kourtneys Klarstellung erfolgt, nachdem Travis über ihre Liebesgeschichte gesprochen und verraten hatte, dass er seine Frau bereits „jahrelang“ geliebt habe, bevor die beiden ein Paar wurden. Den Blink-182-Schlagzeuger und die Unternehmerin verband vor ihrer Romanze eine langjährige Freundschaft. Allerdings gestand er, dass sich beide schon „jahrelang“ mehr gewünscht hätten, ohne zu wissen, ob es jemals dazu kommen würde.

Im Podcast ‚The Magnificent Others‘ von Billy Corgan erzählte Travis: „Wir wollten beide, dass es passiert, und wussten, dass keiner von uns eine Wahl hätte, wenn es so weit käme. Wir würden einfach von unseren Gefühlen überwältigt werden und uns Hals über Kopf verlieben.“ Genauso sei es dann passiert. Der Musiker betonte außerdem, dass er und Kourtney durch ihre jahrelange Freundschaft bereits „ein so starkes Fundament“ gehabt hätten. Eine solche Grundlage habe er in keiner seiner früheren Beziehungen erlebt.