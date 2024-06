Beauty & Fashion Kourtney Kardashian Barker veröffentlicht neues Lemme Curb-Produkt

Kourtney Kardashian and Travis Barker - Los Angeles premiere of The Kardashians 2022 - Hulu Press BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 16:00 Uhr

Der Star plant, ein neues Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen.

Kourtney Kardashian Barker plant, ein neues Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen.

Der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Reality-Star wird ihre Lemme Curb-Produktreihe, die als Gummibärchen zur Linderung verschiedener Verdauungsprobleme startete, um ein Kaubonbon mit Beerengeschmack erweitern.

Simon Huck, der Geschäftspartner der 45-jährigen Influencerin, verriet gegenüber ‚WWD‘: „Die Lemme-Community ist besessen von Innovation. Sie sind immer auf der Suche nach dem nächsten Format. Die Leute nehmen ihre Produkte gerne unterwegs mit und das Interessante und Innovative an den Kaubonbons ist, dass sie einzeln verpackt sind. Sie gehen für den Tag aus und möchten es in Ihre Tasche stecken, in Ihre Handtasche. Es ist perfekt für die Heißhungerattacken unterwegs.“ Und Simon fügte hinzu, dass das neue Produkt für Tragbarkeit und Flexibilität entwickelt wurde: „Jemand will es vielleicht später am Tag einnehmen. Es war wichtig, dass wir ihnen diese Möglichkeit bieten, deshalb ist die Tragbarkeit des Kaubonbons ein entscheidender Faktor gewesen.“ Der Kaubonbon enthält dieselbe klinisch erprobte Formel wie die Kapsel, die eine Entwicklung ist, die im vergangenen Sommer auf dem Markt erschien, die Heißhunger verhindern und die Insulinproduktion unterstützen soll. Dazu gehören Sylvestre-Blätter, methyliertes B12 und ein Phytonährstoff-Fruchtkomplex. Im vergangenen Jahr teilte die Prominente mit, dass sie an Lemme Curb arbeiten wollte, um Menschen dabei zu helfen, „aus der Achterbahn des Zuckerkonsums auszusteigen“.