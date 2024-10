Brauntöne dominieren Für warme Tage im Herbst: Kurze Jacken sind jetzt angesagt

Kurzgeschnittene Jacken eignen sich perfekt für sonnige Tage in den Herbstmonaten. (paf/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 20:00 Uhr

Ade lange Mäntel, hallo kurze Jacken! Zur Oktobermitte steigen noch mal die Temperaturen. In dieser Zeit helfen sich Fashionistas mit kurzgeschnittenen Jacken aus. Für den Trend bekommt der Trenchcoat ein Update.

Üblicherweise bestimmen lange Mäntel die Herbstmode, doch in der kommenden Zeit sind kurzgeschnittene Jacken angesagt. Denn im Oktober wird es noch mal richtig warm. Herbst-Feeling kommt dennoch auf: Bei den Farben bleibt es mit warmen Brauntönen traditionell.

Trenchcoat kommt in kurzer Form zurück

Wer sagt, dass Trenchcoats bis mindestens zu den Knien reichen müssen? Die gekürzte Variante des Jacken-Klassikers eignet sich perfekt für warme Herbsttage. Für einen kurzen Café-Besuch schnappte sich die Beauty- und Fashion-Influencerin Amelia Taylor beispielsweise einen schlammfarbenen Trenchcoat, dessen Ärmel sie auf 3/4-Länge befestigte. Zu der kurzen Jacke kombinierte sie ein weißes Top und eine fließende Hose in einem Creme-Ton. Durch die hellen Farben rückte der kurze Trenchcoat noch mehr in den Mittelpunkt. Ihre Essentials verstaute Taylor passend zum Kaffee in einer hellbraunen Tasche.

Lässig-elegant in Suede

Auch die Mode-Influencerin Milda Gudelaityte verbreitete mit warmen Tönen Herbststimmung. In den Straßen Londons posierte sie in einer kurzen Suede-Jacke mit Hemdkragen, die in einem Karamellton gehalten war. Durch die Knöpfe im Schildpattmuster erhielt die Jacke einen klassischen Look. Das Outfit ergänzte ein honigfarbener Wollpulli sowie eine weiße Jeans. Als Stilbruch zu dem herbstlichen Outfit trug sie eine schwarze Tasche mit Kettenriemen mit sich.

Posh in Paris

Einen sonnigen und edlen Look schuf die Londoner Influencerin Freya Killin auf einem Trip in Paris. Eleganz versprühte vor allem der kurze Blazer der Content Creatorin, der an der Brust und an den Seiten mit kleinen Taschen versehen war. Auf diesen prangten kleine Knöpfe in Gold, auf die Killin ihre restlichen Accessoires abstimmte. Aufgrund der zahlreichen Goldelemente hielt sie den Rest ihres Outfits schlicht. Durch ein weißes Top und eine hellblaue Jeans in geradem Schnitt blieb der Look hell und freundlich. Einen süßen Hingucker fügte sie mit den zweifarbigen Schleifchen-Ballerinas hinzu.