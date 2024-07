Nach gestrichenem London-Auftritt Krankheitsfall: Pearl Jam sagen auch Deutschland-Konzerte ab

Pearl Jam rund um Frontmann Eddie Vedder kann nicht auf der Berliner Waldbühne auftreten. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 10:53 Uhr

Am 29. Juni musste die Band Pearl Jam ihr Konzert in London wegen Krankheit absagen. Offenbar ist keine Besserung in Sicht, denn auch die Deutschland-Konzerte der Musiker am 2. und 3. Juli können nicht stattfinden.

Große Enttäuschung für alle Fans von Pearl Jam: Die Band hat ihre beiden Konzerte auf der Berliner Waldbühne am 2. und 3. Juli abgesagt. Am vergangenen Samstag (29. Juni) war wegen der Erkrankungen eines Musikers bereits der Auftritt in London gecancelt worden. "Trotz aller Bemühungen hat sich die Band noch nicht vollständig erholt", gaben die Musiker am Sonntagabend (30. Juni) auf ihrem Instagram-Account bekannt.

"Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind uns bewusst. Es tut uns sehr leid, dass so viele Menschen ihre Zeit, ihr Geld und ihre emotionale Energie investiert haben, um Tickets zu kaufen und die Band zu sehen", heißt es weiter. Die Absage sei Eddie Vedder (59), Mike McCready (58), Stone Gossard (57), Jeff Ament (61) und Matt Cameron (61) deshalb nicht leichtgefallen. Welches der Mitglieder erkrankt ist, wurde nicht bekannt gegeben.

Die Tickets werden zurückerstattet

Einen Ersatztermin für die Konzerte gibt es nicht. Eine Verschiebung sei nicht möglich gewesen, die Künstler wünschen sich aber, "bald wieder nach Berlin zu kommen". Stattdessen werden die Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet. "Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung, es bedeutet uns sehr viel", schloss die Band ihr Statement.

Die US-amerikanische Grunge-Band Pearl Jam befindet sich seit Mai auf ihrer "Dark Matter World Tour", die sie noch bis November unter anderem nach Barcelona, New York und Sydney führen soll. Die beiden Konzerte auf der Waldbühne wären die einzigen Termine in Deutschland gewesen. Ob die weiteren Auftritte wie geplant stattfinden können, ist ungewiss.