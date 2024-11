Stars Krebs-Diagnose: James Van Der Beek blickt auf emotionales Jahr zurück

James Van Der Beek - Operation Smile's Annual Ski and Smile Challenge 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 14:00 Uhr

Der US-Schauspieler sieht das Positive an seiner tragischen Diagnose.

James Van Der Beek ist „dankbar“ für sein „hartes Jahr“ im Kampf gegen den Krebs.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Star ging kürzlich mit seiner tragischen Diagnose an die Öffentlichkeit, nachdem bei ihm Darmkrebs festgestellt wurde. In einem Instagram-Post reflektiert er nun über die Herausforderungen, mit denen er 2024 konfrontiert wurde.

„Es war ein hartes Jahr… und ich bin dankbar für alles“, betonte der 47-Jährige. „Für die riesige Lebensumstellung, die der Krebs mir in den Weg gelegt hat. Für das Geschenk, zu wissen, wie es sich anfühlt, Freunde zu haben, die einem auf einer so tiefen Ebene beistehen, und auf eine Art und Weise, um die ich nie hätte bitten können, wenn ich es nicht durchgemacht hätte. Ich bin dankbar für die neue Beziehung, die ich zu meinem Körper habe, und für das, was ich ihm zuführe.“

Auch seinen Fans dankte er für die zahlreichen Genesungswünsche: „Das alles kommt an und macht einen Unterschied.“ Außerdem zeigte sich der Schauspieler bei seiner Frau Kimberly Brook erkenntlich, die ihm in dieser schweren Zeit jeden Tag zur Seite steht. „Ich bin meiner übermenschlichen Frau, die sich auf einer Ebene gezeigt hat, die ich nie für möglich gehalten hätte, dankbarer denn je. Sie hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist und die Magie, die daraus entsteht. Ich bin voller Ehrfurcht vor dir“, schrieb er.

Auch den sechs Kinder des Paars zollte James Tribut. „Und natürlich bin ich mehr als dankbar für die kleine blonde Herzensarmee, die mich präsent, aktiv und inspiriert hält, indem ihr einfach nur ihr seid. Ich liebe euch über alles“, lautete seine rührende Nachricht.