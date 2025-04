Stars Michelle Williams: Sie ist ‚in jeder Hinsicht‘ für ihren ‚Dawson’s Creek‘-Co-Star James Van Der Beek da

Michelle Williams at the 80th Golden Globe Awards Beverly Hills Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 16:00 Uhr

Michelle Williams erzählte, dass sie für ihren ‚Dawson’s Creek‘-Co-Star James Van Der Beek da sei, während er gegen den Krebs kämpft.

Die 44-jährige Schauspielerin spielte in der Serie aus den 1990er-Jahren an der Seite des 48-jährigen Darstellers mit.

Und Michelle sagte jetzt, dass sie James seit seiner Diagnose von Dickdarmkrebs im dritten Stadium im Jahr 2024 „in jeder Hinsicht“ unterstütze. Williams erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚ET‘: „Wir stehen in Kontakt und er ist in unseren Herzen und Gedanken, und er weiß das. Und wir sind in jeder Hinsicht immer für ihn da.“ Michelle spielt in der auf einer wahren Begebenheit basierenden Comedy-Dramaserie ‚Dying for Sex‘ von Disney+ und FX mit, darin verkörpert sie Molly Kochan, die 2019 im Alter von 45 Jahren an Brustkrebs starb. Die Serie begleitet Molly dabei, wie sie ihre 15-jährige Ehe hinter sich lässt, um sich selbst und ihre Sexualität zu entdecken, bevor sie stirbt: „Sie versucht, an etwas festzuhalten, bevor es ihr entgleitet. Ich dachte einfach, dass es einfach nur mutig ist, an dieser Sache festzuhalten – an dieser Idee, von der sie nicht einmal weiß, wie sie ausgehen wird.“