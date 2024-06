"Wäre schwanger, wenn ich könnte" Kris Jenner träumt von erneuter Schwangerschaft

SpotOn News | 15.06.2024, 12:26 Uhr

Kris Jenner hat sechs Kinder. Der Kinderwunsch der Mutter von Kim Kardashian, Kylie Jenner und Co. ist aber auch mit 68 Jahren weiterhin sehr stark ausgeprägt.

Kris Jenner (68) würde gerne ein weiteres Mal Mutter werden. Mit Kourtney (45), Kim (43), Khloé (39) und Rob Kardashian (37) hat sie vier Kinder aus der Ehe mit Robert Kardashian (1944-2003). Kendall (28) und Kylie Jenner (26) folgten in der Ehe mit Caitlyn Jenner (74). Der Kinderwunsch der inzwischen 68-Jährigen ist aber weiterhin stark. "Ich würde jetzt schwanger sein, wenn ich könnte. Aber ich kann einfach nicht", gestand sie in der aktuellen Folge der hauseigenen Realityshow "The Kardashians."

In der Episode sprechen Kris Jenner, Khloé Kardashian und Scott Disick (41) mit der Schauspielerin Malika Haqq (41) über deren Wunsch nach einem zweiten Baby. "Ich weiß, wie es sich anfühlen muss, wenn man sich ein Geschwisterchen für sein Baby wünscht, denn ich hatte dieses Gefühl immer tief in meinem Herzen und in meiner Seele… und deshalb hatte ich sechs Kinder", erzählt Jenner. Die Sehnsucht nach einem weiteren Kind sei bei ihr immer sehr groß gewesen.

Letzte Schwangerschaft hatte viele Komplikationen

Der Wunsch nach einem Geschwisterkind für Kendall habe sie auch dazu bewogen, mit 41 Jahren noch mal schwanger zu werden – obwohl das nicht ganz ungefährlich gewesen sei. "Als ich mit Kylie schwanger war, bekam ich eine schlimme Schwangerschaftsdiabetes, und bei Kendall hatte ich kurz vorher eine Fehlgeburt, sodass ich die ganze Zeit über nervös war", erinnert die TV-Persönlichkeit sich zurück.

Haqq bietet Jenner daraufhin an, die Leihmutter für ihr Kind zu werden. Das hält auch Khloé für eine gute Idee und erinnert ihre Mutter daran, "dass deine Gebärmutter nicht altert". Den Vorschlag lehnt Jenner jedoch ab.

Kris Jenners zweite Ehe mit Caitlyn Jenner wurde 2015 geschieden – im selben Jahr outete Caitlyn sich als transgender. Seitdem führt Kris Jenner eine On-off-Beziehung mit dem 25 Jahre jüngeren Corey Gamble (43).