Mit ihrer Verlobten Dylan Meyer Kristen Stewart über Kinderwunsch: „Will wirklich, dass das passiert“

Kristen Stewart möchte eine Familie gründen. (eee/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 20:16 Uhr

Kristen Stewart hat in einem neuen Interview über einen ganz speziellen Wunsch gesprochen: Die Schauspielerin möchte Mutter werden: "Es führt verdammt nochmal kein Weg daran vorbei, dass ich Kinder kriege."

Kristen Stewart (33) möchte Mutter werden. Die Schauspielerin hat in einem Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" über die Familienplanung mit ihrer Verlobten Dylan Meyer gesprochen. Konkrete Pläne habe das Paar zwar noch nicht: "Ich weiß nicht, wie meine Familie genau aussehen wird, aber es führt verdammt nochmal kein Weg daran vorbei, dass ich Kinder kriege."

Video News

Die Schauspielerin erklärt, dass sie gerade auf den Moment warte, in dem sie sagt: "Ich möchte ein Kind bekommen. Ich will wirklich, dass das passiert." Was ihr jedoch Angst mache, sei die Geburt. "Ich habe keine Angst vor dem Schwangersein. Ich habe keine Angst davor, ein Kind zu haben. Aber ich habe so eine irre Angst vor der Geburt, das ist verrückt."

Nur kleine Hochzeit mit Dylan Meyer geplant

Seit November 2021 ist Kristen Stewart nun schon mit der Drehbuchautorin und Schauspielerin Dylan Meyer verlobt. Geheiratet haben die beiden aber noch nicht, aber: "Wir werden es vermutlich bald machen", kündigt die Schauspielerin an. Eine große Feier sei jedoch nicht geplant. "Wir sind so beschäftigt, Filme zu machen, weil das derzeit unsere Babys sind." Sie sei froh, dass ihre Partnerin in der gleichen Branche tätig sei. Das habe die beiden über die Jahre enger zusammengeschweißt. Seit 2019 sind sie bereits ein Paar.