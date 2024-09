Stars Kristin Cavallari: Früher von Unsicherheiten geplagt

Kristin Cavallari - The Art of Elysium 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 08:00 Uhr

Kristin Cavallari fühlte sich in ihren jungen Jahren „in vielerlei Hinsicht unsicher“.

Die 37-Jährige hat gestanden, dass ihr Liebesleben besser ist als je zuvor und erklärte ihrem Freund Mark Estes, dass sie sich weniger unsicher fühlt als früher. In einem Auszug aus dem ‚Let’s be Honest’-Podcast sagte Kristin: „Ich glaube, wenn man Anfang 20 ist, ist man in vielerlei Hinsicht unsicher, man macht sich Sorgen über seinen Körper oder darüber, wie man aussieht. Ich habe all das hinter mir gelassen und ich glaube, ich bin beim Sex körperlich präsenter als je zuvor.“

Die blonde Schönheit betonte auch, dass sie sich keine Sorgen über den Altersunterschied von 13 Jahren zwischen ihr und Mark macht. Kristin erzählte Bustle: „Ich verstehe, wie es von außen aussieht, dass ich mit einem 24-Jährigen zusammen bin, aber niemand in meinem Leben hat gesagt: ‚Das ist seltsam.‘ Alle sagten: ‚Ich verstehe es. Es macht Sinn.’“ Kristin – die von 2013 bis 2022 mit dem ehemaligen NFL-Star Jay Cutler verheiratet war – bemerkte auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben keinem finanziellen Druck ausgesetzt ist. Sie teilte mit: „Ich besitze mein eigenes Haus. Ich habe Kinder. Ich brauche keinen Mann für irgendetwas anderes als das pure Glück.“