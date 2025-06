Stars Kristin Cavallari fühlt sich nach Scheidung wie neu und bricht Kontakt zu Vater ab

Kristin Cavallari - The Art of Elysium 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2025, 14:53 Uhr

Kristin Cavallari fühlt sich wie ein neuer Mensch, nachdem sie eine Scheidung hinter sich und den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hat.

Die 38-jährige TV-Persönlichkeit ließ sich 2022 nach fast sieben Jahren Ehe von dem ehemaligen Quarterback der NFL Chicago Bears, Jay Cutler, scheiden, weil sie „nicht mehr in einer toxischen Beziehung“ sein wollte. Kristin beschloss außerdem, die Verbindung zu ihrem Vater Dennis im Jahr 2021 abzubrechen. Grund war, dass er bei ihren drei Kindern – Camden (12), Jaxon (11) sowie Tochter Saylor (9) – die sie mit Jay hatte und für die sie das Sorgerecht hat, „die Grenze überschritten“ hat.

Dem US-Magazin ‚PEOPLE‘ erzählte sie: „Meine Scheidung und mein Vater haben mich wirklich gezwungen, einen harten Blick in den Spiegel zu werfen und die Arbeit zu machen. Ich musste sehr ehrlich mit mir selbst über den Mangel an Selbstliebe sprechen, den ich hatte, und dann musste ich mich wieder aufbauen.“ Mittlerweile ist Kristin aber wieder an einem Punkt angelangt, an dem sie diese Zweifel und mentalen Probleme hinter sich gelassen hat. „Endlich, zum ersten Mal in meinem Leben, liebe ich mich selbst.“

Die Reality-TV-Darstellerin, die im Alter von 17 Jahren durch die MTV-Sendung ‚Laguna Beach: The Real Orange County‘ berühmt wurde, erklärte, dass es die „beste Entscheidung“ war, die sie „je getroffen hat“, ihren Vater aus ihrem Leben zu werfen. Kristin, die nicht ins Detail gehen will, wie genau Dennis zu weit gegangen ist, gab zu: „Das mag für manche Leute verkorkst klingen, aber meinen Vater auszuschließen, ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Das Leben ist zu kurz.“