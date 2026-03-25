Stars Kristin Cavallari nennt verheiratete Männer ‚Abschaum‘

Kristin Cavallari - Academy Awards 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 14:00 Uhr

Kristin Cavallari hat verheiratete Männer, die ihre Instagram-Beiträge liken, als „Abschaum“ bezeichnet.

Die Reality-TV-Ikone – die zuvor mit Jay Cutler verheiratet war – verriet, dass verheiratete Männer häufig ihre Inhalte in sozialen Medien liken. Eine Tatsache, die der 39-Jährige ein ziemlicher Dorn im Auge ist.

In ihrem Podcast ‚Let’s Be Honest with Kristin Cavallari‘ sagte die blonde Schönheit jetzt: „Die Männer, vor denen wir uns wirklich in Acht nehmen müssen, Ladies, sind die verheirateten Männer, die jede verdammte [Instagram-Story] liken, aber keinen Feed-Post.“ Sie erzählt, dass sie dieses Phönomen auf ihrem eigenen Account ziemlich häufig beobachte und einfach nur abstoßend finde: „Diese Männer habe ich ständig, ständig. Und diese Typen sind Abschaum.“ Sie ging sogar noch etwas weiter und verriet, dass einige dieser Männer sogar bekannte Persönlichkeiten seien, die sich offenbar nicht trauen, ihr öffentlich zu folgen: „Ich habe Typen – und viele davon sind Sportler. Sie folgen mir übrigens nicht einmal, aber sie sind verifiziert und ich sehe viel von dieser verifizierten Aktivität. Diese Männer sind verheiratet.“

Kristin nannte das Beispiel eines verheirateten Mannes, der all ihre Beiträge likt, obwohl er ein Bild seiner Frau als Profilfoto hat. Sie sagte: „Ich denke mir: Der einzige Grund, warum du das machst, ist, meine Aufmerksamkeit zu bekommen.“ Die Masche funktioniert bei Kristin allerdings so gar nicht – im Gegenteil: „Für mich bist du ein verdammter Drecksack. Ich wünschte, ich könnte diese Leute einfach bloßstellen oder der Ehefrau eine Nachricht schreiben und sagen: ‚Das macht dein Mann – schau dir all diese Likes an.‘ Wie gesagt: Du bist Abschaum.“

Unterdessen erinnerte sich Kristin kürzlich an eine „zwielichtige“ und „geheimnisvolle“ Party in Los Angeles. Die Reality-Darstellerin verriet, dass sie am Valentinstag an einer exklusiven Veranstaltung teilgenommen habe, für die man eine „spezielle App nur für die RSVP“ benötigte. In ihrem Podcast sagte sie: „Der Dresscode lautete: ‚Trag Weiß, wenn du Single bist, Pink, wenn du Liebeskummer hast, Schwarz, wenn du horny bist, und Nude, wenn du slutty bist.'“ Kristin musste einen QR-Code verwenden und einen „Checkpoint“ passieren, um Zugang zur Party zu erhalten. Kristin – die schwarze Lederhosen und ein nudefarbenes Top trug – erinnerte sich: „Die Stimmung war so zwielichtig. Es fühlte sich wie eine Drogenszene an. Es fühlte sich nach Prostituierten an. Ich habe keine Drogen gesehen, aber es fühlte sich so an. Schlechte Luft. Wir waren, ich schwöre, vielleicht vier Minuten da. Die Outfits dieser Mädchen … sie haben ’slutty‘ sehr wörtlich genommen.“