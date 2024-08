Nachhaltigkeitspreis in Stockholm Kronprinzessin Victoria: Im Wasser-Print-Kleid zur Preisverleihung

Kronprinzessin Victoria bei der Preisverleihung für Nachhaltigkeit in Stockholm. (ili/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 12:10 Uhr

Kronprinzessin Victoria von Schweden erschien in einem blauen Outfit zu Preisverleihung für Nachhaltigkeit in Stockholm. Das auffällige Muster des Kleides erinnerte an Wasser.

Was ziehe ich nur an? Auf diese Frage hat Kronprinzessin Victoria (47) für ihren Auftritt am Mittwoch bei einer Preisverleihung für Nachhaltigkeit in Stockholm die perfekte Antwort gefunden. Die schwedische Thronfolgerin strahlte in ihrem eleganten, meerblauen Ensemble, als sie bei der Verleihung des Junior Water Prize im Stockholmer Waterfront Congress Centre auftrat. Bei der Veranstaltung werden Jugendliche geehrt, die sich für Wasser- und Umweltfragen interessieren.

Victoria im blauen Hingucker-Outfit

Victorias auffälliges Cocktail-Kleid hatte ein Muster, das an Wasser erinnerte, einen wallenden Rock, einen U-Boot-Ausschnitt und eine betonte Taille. Dazu kombinierte die Tochter von Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (80) blaue Stilettos und eine passende Clutch.

Die zweifache Mutter beschränkte sich auf ein Minimum an Accessoires und komplettierte ihren stilvollen Look mit blauen Stein-Ohrringen und einem eleganten Armband. Ihr Make-up war neutral gehalten, ihre brünetten Haare hatte sie zu einem Dutt hochgesteckt.

Die Kronprinzessin posierte mit offiziellen Vertretern der Veranstaltung für die Fotografen, bevor sie einige der Preise überreichte.

Weltwasserwoche in Stockholm

Kronprinzessin Victoria ist Schirmherrin des Stockholm Junior Water Prize, an dem sich Teilnehmer aus der ganzen Welt beteiligen können. Jedes Jahr nehmen etwa 30.000 junge Menschen teil und hoffen, das Preisgeld in Höhe von 15.000 Dollar, eine blaue Kristallskulptur, ein Diplom und einen Aufenthalt in Stockholm mit nach Hause nehmen zu können. Sie nehmen an nationalen Wettbewerben teil, in der Hoffnung, ihr Land beim internationalen Finale während der Weltwasserwoche in Stockholm vertreten zu können.

Gedenken an Raoul Wallenberg

Wie der Palast auf Social Media mitteilte, überreichte die Prinzessin auch Preise zum Gedenken an den schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg (1912-1947).

"Der Raoul-Wallenberg-Preis wird an eine Person in Schweden verliehen, die sich im Geiste Raoul Wallenbergs einsetzt, zum Beispiel durch Bemühungen um die Gleichwertigkeit aller Menschen", heißt es im Kommentar zu einigen Fotos von beiden Veranstaltungen.

Zur zweiten Preisverleihung erschien Victoria in einem weißen Kleid mit blauem Flowerprint und Puffärmeln.