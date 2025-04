Stars ‚Hoffe, ich lebe lange genug, um Wachstum zu sehen‘: König Charles scherzt über Gesundheitsprobleme

König Charles scherzte über seine gesundheitlichen Probleme, als er in Rom einen Baum pflanzte.

Der 76-jährige Monarch, der sich seit einem Jahr einer Krebsbehandlung unterzieht, ist aktuell auf Staatsbesuch mit Königin Camilla in Italien. Am Donnerstag (10. April) startete er den letzten Tag der Reise damit, in den Gärten der Villa Wolkonsky, der Residenz des britischen Botschafters in der Stadt, einen Baum in die Erde zu pflanzen. Er fragte sich dabei, ob er noch da sein werde, um ihn wachsen zu sehen.

König Charles witzelte zu den Mitgliedern der Botschaft, die sich versammelt hatten, um beim Pflanzen des Baumes zuzuschauen: „Nun, ich hoffe, dass ich lange genug leben werde, um ein bisschen Wachstum in dem Baum zu sehen.“ Charles häufte dann Erde über den Baum und scherzte: „Es ist kein Mist, oder? Normalerweise ist es das?“ Der König enthüllte dann eine Gedenktafel zum Andenken an diesen Anlass und zeigte danach auf seinen gepflanzten Baum. Er scherzte: „Braucht ein bisschen Wasser.“

Nachdem er sich bei den Botschaftsmitarbeitern für ihre Gastfreundschaft während seines Aufenthalts in der Villa bedankt hatte, machten sich der König und die Königin auf den Weg zum Flughafen, um für den Rest ihrer Verpflichtungen während ihres Staatsbesuchs nach Ravenna zu reisen. Das Paar, das den 80. Jahrestag der Befreiung Ravennas im Zweiten Weltkrieg feierte, wurde von einer in Rot, Weiß und Blau gekleideten Menge begrüßt, von denen einige bis zu sieben Stunden gewartet hatten, um die Royals zu sehen. Die lokale Antiquitätenhändlerin Chiara Simonini wurde vom ‚Telegraph‘ mit den Worten zitiert: „Wir lieben England, die königliche Familie, wir sind große Fans. Wir lieben die Geschichte und ihr Pflichtbewusstsein. Wir sind mehrmals nach Großbritannien gereist, um einige der Veranstaltungen zu sehen, aber die Tatsache, dass König Charles jetzt zu uns kommt, ist magisch.“