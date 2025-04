Stars Queen Camilla verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

King Charles III and Queen Camilla in Italy April 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2025, 14:00 Uhr

Die Gattin von König Charles glaubt, dass Freundschaft, Lachen und 'einfach das Leben leben' ihre Beziehung aufrecht erhält.

Königin Camilla gibt preis, dass das Geheimes ihrer Ehe zu König Charles vor allem Freundschaft ist.

Das Paar feierte am Mittwoch (9. April) seinen 20. Hochzeitstag während eines offiziellen Staatsbesuchs in Italien. Dass sie bereits zwei Jahrzehnte mit dem britischen Monarchen verheiratet ist kann Camilla offenbar selbst kaum glauben. Den angereisten britischen Pressevertretern sagte sie über die langjährige Beziehung: „Zwanzig Jahre, wer hätte geglaubt, dass es zwanzig Jahre sind? Was das Geheimnis ist? Ich weiß nicht… Ich denke, es ist eine Art von Freundschaft, ehrlich gesagt. Über dieselben Dinge zu lachen, das Leben zu leben. Es ist so, dass so etwas [offizielle Auftritte] die meiste Zeit einnimmt. Wir gehen immer in unterschiedliche Richtungen, wie Schiffe in der Nacht. Wir fliegen aneinander vorbei.“

Für einen Auftritt am Morgen ihres Hochzeitstages hatte Camilla dasselbe Outfit gewählt, das sie auch bei ihrer standesamtlichen Vermählung im Jahr 2005 trug. Das Kleid und den Mantel hatte die 77-Jährige jedoch zuvor mit einer zusätzlichen Stickerei aufpeppen lassen. Wie sie im Interview weiter verriet, hatten Camilla und Charles an ihrem besonderen Jubiläum allerdings nicht besonders viel Zeit zu zweit. „Wir haben beim Abendessen Zeit, uns etwas auf Stand zu bringen“, verriet sie. „Es wäre schön gewesen, hätten wir einen freien Tag bekommen, um irgendwo hinzufahren, aber das war keine Möglichkeit!“