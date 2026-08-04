Film Kumail Nanjiani gibt mit ‚Howl‘ sein Regiedebüt

Kumail Nanjiani - August 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 11:00 Uhr

Der 'Fallout'-Star wird bei dem Werwolf-Film 'Howl' Regie führen. Das Drehbuch stammt von Madison Vanderberg.

Schauspieler Kumail Nanjiani wird mit der Horror-Komödie ‚Howl‘ erstmals Regie führen.

Der ‚Fallout‘-Star übernimmt für Amazon MGM Studios‘ Orion Pictures die Inszenierung des Werwolf-Films. Das Drehbuch stammt von Madison Vanderberg. Die Originalvorlage schaffte es bereits 2024 auf die renommierte Hollywood Black List, auf der die besten noch unverfilmten Drehbücher des Jahres ausgezeichnet werden. Die offizielle Kurzbeschreibung zu ‚Howl‘ lautet: „‚Howl‘ erzählt die Geschichte eines berühmten, aber berüchtigt problematischen Schauspielers, der in einer Talkshow ankündigt, dass er sich in weniger als einer Stunde – live im Fernsehen – in einen Werwolf verwandeln wird.“

Nanjiani wird nicht nur Regie führen, sondern auch selbst in dem Film mitspielen – vermutlich in der Rolle des Schauspielers beziehungsweise Werwolfs. Weitere Darsteller wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Die Nachricht über sein Regiedebüt folgt auf eine arbeitsreiche Zeit für den Schauspieler und Comedian. Anfang des Jahres veröffentlichte er mit ‚Night Thoughts‘ sein erstes Comedy-Special seit zehn Jahren. Außerdem wird er demnächst in der vierten Staffel der beliebten Serie ‚The White Lotus‘ sowie im Mel-Brooks-Spin-off ‚Very Young Frankenstein‘ zu sehen sein.

Darüber hinaus arbeitet der 48-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Emily V. Gordon an einer Verfilmung der Graphic Novel ‚Sex Criminals‘ für Prime Video. Über seine Karriere sagte Nanjiani bereits früher, dass er gezielt Projekte auswähle, die ihm Angst machten. Im Gespräch mit NPR erklärte er: „Früher war Angst etwas, dem ich aus dem Weg gehen wollte. Heute suche ich sie bewusst. Wenn ich früher ein Drehbuch gelesen habe und darin Dinge vorkamen, von denen ich nicht wusste, wie ich sie umsetzen sollte, fiel es mir schwer zu unterscheiden: Lehne ich das Projekt ab, weil es nicht das Richtige für mich ist, oder weil ich Angst davor habe?“

Heute suche er dagegen die Herausforderung. „Wenn ich ein Drehbuch lese, ist für mich das Spannendste, wenn ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll – und genau das macht mir Angst. Deshalb muss ich mich dieser Angst stellen“, erläuterte Nanjiani.