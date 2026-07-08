Film Dwayne ‚The Rock‘ Johnson spielt in neuem Film einen Stuntman, der Demenzdiagnose verbirgt

Dwayne Johnson attends the Moana (live action) World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler hat für den Film 'Free Byrd' unterschrieben, in dem er einen Motorrad-Stuntman aus Las Vegas spielen wird.

Dwayne Johnson verkörpert in einem neuen Actiondrama einen Stuntman, der seine Demenzdiagnose vor seinem Umfeld geheim hält.

Der Hollywood-Star, auch bekannt als ‚The Rock‘, hat für ‚Free Byrd‘ unterschrieben. Der Film ist das neueste Projekt des Studios Artists Equity von Ben Affleck und Matt Damon. Wie ‚Variety‘ berichtet, wird Johnson einen Motorrad-Stuntman aus Las Vegas spielen, der seine Demenzdiagnose vor allen verborgen hält – auch vor seinem Bruder, der als Mechaniker arbeitet –, bevor er einen letzten riskanten Sprung wagt. Die offizielle Inhaltsangabe deutet an, dass der Film „die großen Geheimnisse des menschlichen Geistes sowie die Schönheit und Kraft untersucht und thematisiert, rechtzeitig um Hilfe zu bitten“.

Das Drehbuch stammt ursprünglich von Jon Boyer. Greg Kwedar, bekannt für ‚Train Dreams‘, soll das Skript jedoch überarbeiten und bei dem Film Regie führen. In einer Stellungnahme sagte Johnson, ‚Free Byrd‘ sei in vielerlei Hinsicht ein Geschenk. „Der Film steht sinnbildlich für die heilige Schönheit des Lebens, aber auch für dessen harte und gefühllose Realität“, erläuterte er. „Das Thema von ‚Free Byrd‘ ist für Greg Kwedar und mich sehr persönlich geworden, seit wir begonnen haben, diese schicksalhafte Reise gemeinsam zu erkunden.“

Johnson lobte Artists Equity als „unglaubliche Partner im Filmemachen und in künstlerischer Hinsicht“ und dafür, Gregs Vision für den Film zu teilen. Der ehemalige WWE-Star fügte hinzu, dass alle Beteiligten auf ihre jeweils eigene, persönliche Weise mit der Geschichte verbunden seien. „Wenn der Geist eines geliebten Menschen langsam zu verschwinden beginnt, bekommt das Leben eine völlig neue Bedeutung“, erklärte er.

Affleck und Damon, die bei Artists Equity als CEO beziehungsweise Chief Content Officer tätig sind, lobten ebenfalls die Beteiligten des Films. „Greg ist einer der spannendsten Autoren und Regisseure, die heute arbeiten, und Dwayne ist ein außergewöhnliches Talent und ein außergewöhnlicher Mensch“, schwärmte das Duo.