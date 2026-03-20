Stars Kurt Russell erkennt sich in seiner Rolle wieder

Kurt Russell - November 2018 - Avalon - Christmas Chronicles LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 09:00 Uhr

Kurt Russell sagt, seine Rolle in ‚The Madison‘ spiegele Aspekte seiner realen Beziehung zu Goldie Hawn wider.

Der 75-jährige Schauspieler beschrieb Parallelen zwischen der Ehe auf dem Bildschirm und seiner eigenen langjährigen Partnerschaft und sprach davon, dass ihre Liebesgeschichte die Kunst widerspiegele, während er in der Serie an der Seite von Michelle Pfeiffer zu sehen ist und Preston spielt, den verstorbenen Ehemann von Pfeiffers Figur Stacy.

Die Serie begleitet Stacy nach Prestons Tod in der ersten Folge, der sie dazu veranlasst, ihr Zuhause zu verlassen und nach Montana zu ziehen, wo sie wieder Anschluss an ein Leben findet, das ihrem Mann wichtig war. Im Gespräch mit ‚Men’s Health‘ sagte Russell, die in der Serie dargestellte Beziehung spiegele Gespräche wider, die er mit Goldie Hawn geführt habe, mit der er seit 1983 in einer Beziehung ist. Er sagte: „Einige der Gespräche, die (Preston und Stacy) führen, habe ich auch geführt. Goldie und ich haben sehr ähnliche Gespräche geführt.“

Russell fügte hinzu: „Ihre Beziehung ist die Art von Beziehung, die man fast nie mehr sieht. Es ist eine wahrhaft liebevolle Beziehung. Es ist nicht so, als stünde noch etwas Schlimmes bevor. Das macht es für (Michelles) Figur so schwer, als sie ihren Mann verliert. Sie erkennt, wie viel mehr sie hätten haben können, was sie aber nicht hatten, weil sie etwas nicht getan hat. Ich glaube, viele Menschen können diese Art von Bedauern nachempfinden. Wenn man älter wird und nur noch so viel Zeit übrig hat, verstärkt das das Gefühl, auf das bisherige Leben zurückzublicken und zu überlegen, was man mit dem Rest seines Lebens anfangen will.“

Hawn hat bereits zuvor über ihre Beziehung zu Kurt gesprochen, unter anderem über seine Rolle im Leben ihrer Kinder. Sie hat die Kinder Kate Hudson und Oliver Hudson mit Bill Hudson und Wyatt Russell mit Kurt Russell. Hawn erklärte: „Was mich wirklich beeindruckt hat, war, wie ich meine Kinder beobachtete, wenn sie ans Set kamen, und wie er mit ihnen umging. Er ging fantastisch mit ihnen um. Das fiel ihm so leicht.“