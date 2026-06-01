Stars Kurt Russell: Er lebt seinen Traum fernab von Los Angeles

Kurt Russell - November 2018 - Avalon - Christmas Chronicles LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler verrät, warum Colorado seiner Familie das Leben ermöglicht, das er sich immer gewünscht hat.

Kurt Russell genießt das „Leben auf der Ranch“, nachdem er Los Angeles verlassen und nach Colorado gezogen ist.

Der 74-jährige Schauspieler sprach offen darüber, warum er die Großstadt gegen ein ruhiges Leben auf dem Land eingetauscht hat. Der Umzug habe ihm ermöglicht, gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Goldie Hawn genau den Lebensstil aufzubauen, den sie sich immer gewünscht hätten. Bei einem Interview im Rahmen des Madison FYC Panels in Los Angeles am Samstag (30. Mai) erklärte Kurt: „Ich wollte mich mit den Dingen umgeben und Teil von dem sein, was Colorado alles zu bieten hat.“

Der Schauspieler betonte, dass der Umzug nicht aus dem Wunsch entstanden sei, Hollywood den Rücken zu kehren. Stattdessen sei die Entscheidung vor allem eine Frage des Lebensstils gewesen. „Ich wollte irgendwann ein Leben auf der Ranch führen“, sagte er. Kurt, der unter anderem durch Filme wie ‚Die Klapperschlange‘, ‚Das Ding aus einer anderen Welt‘, ‚Tombstone‘, ‚Backdraft – Männer, die durchs Feuer gehen‘ und ‚Miracle – Das Wunder von Lake Placid‘ bekannt wurde, verriet, dass er und Goldie seit vier Jahrzehnten ihr Ranch-Leben in der Region Old Snowmass in Colorado aufgebaut haben, nachdem sie dort Land gekauft hatten.

Das Paar – eine der beständigsten Beziehungen Hollywoods – zog dort auch seine Familie groß, darunter Kate Hudson, Oliver Hudson, Wyatt Russell und Boston Russell. Mit Blick auf die Anfänge seiner Beziehung zu Goldie erinnerte sich Kurt: „Als Goldie und ich zusammenkamen, haben wir ein paar Jahre später dort gemeinsam eine Ranch aufgebaut. Unsere Familie ist dort aufgewachsen. Das ist jetzt 40 Jahre her.“

Damals sei diese Entscheidung ungewöhnlich gewesen, besonders in der Unterhaltungsbranche, in der die meisten Stars ihren Lebensmittelpunkt in Los Angeles behielten. „Ich bin nicht geflohen. Ich habe einfach dort gelebt, wo ich leben wollte“, erklärte Kurt. Weiter sagte er: „Ich hatte das Glück, dass es für meine Karriere keinen Unterschied gemacht hat. Aber damals hat das sonst niemand gemacht. Viele Leute sagten zu mir: ‚Das war’s, jetzt ist deine Karriere vorbei.'“

Trotz seines Umzugs hegt der Filmstar keinerlei negative Gefühle gegenüber Los Angeles. „Ich mag L.A. nicht weniger als früher – es entspricht einfach nicht meiner bevorzugten Art zu leben“, stellte er klar.