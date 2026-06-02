Film Zack Snyder legt ‚Die Klapperschlange‘ neu auf

Zack Snyder - December 2023 - Famous - Rebel Moon Part One Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 11:00 Uhr

45 Jahre nachdem 'Die Klapperschlange' mit Kurt Russell in die Kinos kam, will der Regisseur die Geschichte neu inszenieren.

Zack Snyder soll Berichten zufolge ‚Die Klapperschlange‘ für eine neue Generation neu aufleben lassen.

Der ‚Man of Steel‘-Regisseur soll die Leitung einer „Neuinterpretation“ des dystopischen Klassikers von John Carpenter übernehmen – 45 Jahre nachdem der ursprüngliche Action-Blockbuster mit Kurt Russell in die Kinos kam. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird Snyder sowohl das Drehbuch schreiben als auch Regie führen und zusätzlich als Produzent tätig sein.

Dem Bericht zufolge wird Carpenter das Projekt als ausführender Produzent begleiten. ‚Die Klapperschlange‘ spielt in einer futuristischen Version des Jahres 1997, in der die Insel Manhattan in New York City in ein Hochsicherheitsgefängnis verwandelt wurde. Russell spielte den antiheroischen, augenklappen-tragenden Snake Plissken, der den Auftrag erhält, den US-Präsidenten zu retten, nachdem dessen Flugzeug, die Air Force One, auf der Gefängnisinsel abgestürzt ist.

Carpenter brachte den Film später mit der Fortsetzung ‚Flucht aus L.A.‘ zurück, in der Russell ebenfalls mitspielte. Filmstudios in Hollywood haben jahrelang versucht, den Originalfilm zurück auf die große Leinwand zu bringen, doch das Projekt schien immer wieder von Problemen geplagt zu sein.

Regisseure wie Len Wiseman, Brett Ratner und Breck Eisner waren zuvor bereits mit dem Projekt verbunden. Zudem galt Gerard Butler zeitweise als möglicher Hauptdarsteller – doch diese Version von ‚Die Klapperschlange‘ kam letztlich nie zustande. Auch eine weitere Version unter der Regie von Robert Rodriguez, die 2017 geplant war, wurde nicht umgesetzt.

Der Snyder-Neustart wird von The Picture Company und StudioCanal gemeinsam mit Snyders Firma Stone Quarry produziert. ‚Die Klapperschlange‘ wird vermutlich warten müssen, bis Snyder die Arbeit an seinem nächsten Projekt ‚The Last Photograph‘ abgeschlossen hat. Der Film wurde vergangenes Jahr in Island, Kolumbien und Los Angeles gedreht und befindet sich derzeit in der Postproduktion. Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.