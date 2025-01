"Ihr seid mein Ein und Alles" Kurz vor dem Dschungelcamp: Maurice Dziwak ist Vater geworden

Maurice Dziwak und Partnerin Leandra sind Eltern geworden. (lau/spot)

SpotOn News | 11.01.2025, 17:30 Uhr

Maurice Dziwak ist Vater eines Sohnes geworden. Die Geburt hat der Reality-Star, der bald in den australischen Busch zieht, auf Instagram bestätigt.

Dschungelcamp-Teilnehmer Maurice Dziwak (26) kann sich über Nachwuchs freuen. Zunächst berichtete RTL am 11. Januar über die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes mit Partnerin Leandra. Mittlerweile hat der Reality-Star die Geburt seines Sohnes auch selbst auf Instagram bestätigt. Dort schreibt er in einer Story an seine Kindsmutter gerichtet: "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast."

Maurice Dziwak: "Ihr seid mein Ein und Alles"

Die Schwangerschaft hatten Dziwak und seine Freundin im September bekannt gegeben. Auf Instagram teilte er damals ein Foto, auf dem er Leandras Bauch küsste. Im Dezember verriet der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer dann in einer emotionalen Instagram-Story, dass das Paar einen Jungen erwartet.

Dziwak wird trotz der Geburt ins diesjährige Dschungelcamp einziehen, versicherte er bereits vor einigen Wochen. "Ich lasse meine Familie nicht im Stich", stellte er klar, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, dass er Mutter und Kind allein lasse.

"Ich muss meine Familie versorgen. Ich werde für meine Familie kämpfen", erklärte er weiter. TV-Shows seien nun einmal seine Arbeit. Aus dem Off meldete sich auch Leandra dazu und unterstrich: "Ich bin nicht allein. Er wird es schwer haben, wir nicht." Sie werde bestens umsorgt.

Das Dschungelcamp 2025 bei RTL

"Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles", schrieb der "Kampf der Realitystars"-Kandidat dann auch in seiner heutigen Story.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet in diesem Jahr am 24. Januar in die neue Staffel. Neben Neu-Papa Dziwak begeben sich unter anderem Lilly Becker (48), Ex-"DSDS"-Star und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), "Prince Charming"-Star Sam Dylan (33) und Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66) in den australischen Busch. Auch Alessia Herren (22) ist mit dabei. Sie tritt in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters Willi Herren (1975-2021).