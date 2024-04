Sie erwartet ihr viertes Kind Kurz vor der Geburt: Hilary Duff ist hochschwanger in L.A. unterwegs

Hilary Duff erwartet ihr viertes Kind. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 16:21 Uhr

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Hilary Duff ihr viertes Kind zur Welt bringt. Bei einem Spaziergang in Los Angeles ist der große Babybauch der Schauspielerin nicht mehr zu übersehen.

Hilary Duff (36) steht kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes. Im vergangenen Dezember gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Matthew Koma (36) wieder Nachwuchs erwarten. Die Schwangerschaft ist inzwischen schon weit fortgeschritten. Bei einem Spaziergang in Los Angeles ist der Babybauch der 36-Jährigen nicht mehr zu übersehen.

Der einstige Disney-Star besuchte am Montag (22. April) eine Freundin in der kalifornischen Metropole. Die beiden Frauen brachen zu einer Gassi-Runde auf und unterhielten sich angeregt. Duffs Babybauch stand allerdings definitiv im Vordergrund.

Hilary Duff ist bereit für Geburt

Dem Bauch nach zu urteilen, kann es nicht mehr lange dauern, bis Hilary Duffs Baby zur Welt kommt. Der "Lizzy McGuire"-Star kann die Geburt auch gar nicht mehr erwarten. "Ich antworte nicht mehr auf Texte oder E-Mails, in denen es darum geht, wann das Baby kommt. Glaubt mir… niemand will es mehr als ich!!!!! Babys kommen, wenn sie bereit sind. Ich versuche mein Bestes, geduldig zu sein!", schrieb sie am Wochenende in ihrer Instagram-Story. Die Tage als Schwangere seien mittlerweile "lang und ungemütlich".

Hilary Duff ist seit 2019 mit dem Musiker Matthew Koma verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: 2018 erblickte ihre erste Tochter Banks (5) das Licht der Welt, 2021 folgte ihre kleine Schwester Mae (2). Aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen Eishockeyprofi Mike Comrie (43) hat sie zudem Sohn Luca, der inzwischen zwölf Jahre alt ist.