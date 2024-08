Stars Kylie Jenner: Glücklich mit Timothée Chalamet

Timothee Chalamet and Kylie Jenner - Golden Globe Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2024, 21:15 Uhr

Die 27-jährige Reality-Ikone und der Schauspieler sind weiterhin ein Paar.

Kylie Jenner ist „unglaublich glücklich“ in ihrer Beziehung mit Timothée Chalamet.

Die 27-Jährige, die mit ihrem Ex Travis Scott die Kinder Stormi (6) und Aire (2) großzieht, ist seit letztem Frühling mit dem ‚Dune‘-Darsteller liiert. Ein Bekannter des Paares verriet jetzt im Gespräch mit ‚PEOPLE‘, dass Kylie derzeit nicht zufriedener mit ihrem Liebesleben sein könnte. „Sie ist unglaublich glücklich mit ihm“, erzählte der Insider im Interview. „Sie war noch nie zuvor so verliebt. Ihre Familie liebt ihn. Er ist so diskret und steht immer hinter ihr. Er ist ein echter Gentleman und all das, was Kylie verdient.“

Erst vor kurzem feierte die jüngste Schwester von Kim Kardashian ihren 27. Geburtstag mit Timothée und weiteren Freunden auf den Bahamas. In einem Interview hatte Kylie vor einer Weile außerdem verraten, dass ihre erste Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei. Der britischen Ausgabe der ‚Vogue‘ erzählte sie: „Stormi war nicht geplant. Es passierte einfach, aber natürlich wusste ich, dass ich sie bekommen wollte. Ich wollte unbedingt Kinder haben. Ich war 19, als ich schwanger wurde, 20 als ich sie bekam…es war verrückt.“