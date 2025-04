Stars Timothée Chalamet: Seine Beziehung mit Kylie Jenner hat den Segen seiner Mutter

Timothee Chalamet - Avalon - 2025 - SAG Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 08:00 Uhr

Die Mutter des Schauspielers findet, dass seine Freundin 'reizend' ist.

Die Mutter von Timothée Chalamet findet, dass seine Freundin Kylie Jenner „reizend“ ist.

Der ‚A Complete Unknown‘-Schauspieler ist seit April 2023 mit der Kylie Cosmetics-Gründerin zusammen, die mit ihrem Ex-Freund Travis Scott die Kinder Stormi (7) und Aire (3) hat.

Die Beziehung der Stars hat jetzt den Segen von Chalamets Mutter, Nicole Flender, erhalten. Die Immobilienmaklerin verriet in einem Interview gegenüber ‚Curbed‘: „Ich muss sagen, dass sie reizend ist. Sie ist sehr nett zu mir.“ Trotz ihres Berufs habe der 29-jährige Timothée seine Mutter jedoch nicht um Rat gefragt, als er sein 11-Millionen-Dollar-Haus in Beverly Hills gekauft hat. Die Mutter des ‚Hot Summer Nights‘-Darstellers lachte: „Hat er mich um Rat gefragt? Nein. Er sagte nur: ‚Weißt du was? Ich habe ein Haus gekauft.'“ Nicole wohnt in New York und habe nicht vor, dem ‚Wonka‘-Star oder seiner Schwester Pauline Chalamet, die in Frankreich lebt, zu folgen und dem „Big Apple“ den Rücken zu kehren. Nicole erklärte: „Willst du, dass deine Mutter dir überallhin folgt? Ich freue mich darüber, sie besuchen zu können.“ Timothées Ruhm habe seiner Mutter sogar Arbeitsaufträge verschafft, trotz einiger „seltsamer“ Anrufe und E-Mails, die sie wegen ihrem berühmten Sohn erhielt.