Stars Kylie Jenner: Sie ist heute lieber offline

Bang Showbiz | 24.10.2024, 09:00 Uhr

Kylie Jenner findet es „schwer, mit dem Internet mitzuhalten“.

Die 27-Jährige hat eine riesige Fangemeinde auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, darunter 396 Millionen Follower auf Instagram – aber Kylie genießt es heutzutage, offline zu sein. Die brünette Schönheit, die mit ihrem Ex-Partner Travis Scott die sechsjährige Stormi und die zweijährige Aire hat, erzählte in der Novemberausgabe 2024 des Magazins ‘Elle’: „Meine Freunde und ich lachen, weil es heutzutage schwer ist, mit dem Internet Schritt zu halten. Es ist anstrengend. Als ich noch rund um die Uhr gepostet habe – beim Aufwachen, was ich zum Frühstück esse, was ich an diesem Tag trage, die Farbe meiner Nägel, welches Auto ich fahre, wohin ich fahre – hatte ich keinen intensiven Zeitplan. Ich habe nicht so viel gearbeitet, hatte keine Kinder und hatte einfach mehr Zeit. Wenn man nicht dreimal am Tag auf TikTok postet, gerät man ins Hintertreffen.“

Kylie will auch ihre Kinder vor den dunklen Seiten der sozialen Medien schützen. Jenner, die Gerüchten zufolge mit dem Schauspieler Timothee Chalamet zusammen ist, fügte hinzu mit: „Wenn ich meine Kinder teilhaben lasse, möchte ich, dass es von mir oder ihrem Vater kommt.“ Trotzdem bereut Kylie die Entscheidungen, die sie in ihrem Leben und in ihrer Karriere getroffen hat, nicht allzu sehr. Der Reality-Star ist auch fest entschlossen, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen. Kylie, die mit ihrer Marke Kylie Cosmetics großen Erfolg hat, erklärte: „Ich muss meinem jüngeren Ich Gnade erweisen. Ich mag es nicht, zu viel im Leben zu bereuen. Ich denke, mein Weg hat mich heute hierher gebracht.”