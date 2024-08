Stars Kylie Jenner: Sie konzentriert sich aufs Muttersein

Kylie Jenner

Bang Showbiz | 26.08.2024

Kylie Jenner soll sich angeblich zu einem „häuslichen Menschen“ entwickeln.

Die ‚The Kardashians‘-Prominente soll aktuell die Partyszene meiden und ihre „Hollywood-Freundschaften“ nicht priorisieren, um zu Hause bei ihren beiden Kindern Stormi (6) und Aire (2) zu sein und sich auf ihre Romanze mit Timothée Chalamet zu konzentrieren.

Ein Insider verriet gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Sie entscheidet sich größtenteils dafür, ein häuslicher Mensch zu sein. Für Kylie sind es ihre Familie, ihre Kinder und natürlich hängt sie auch gerne mit Timothée ab. … Die Zeit, auszugehen und ihre Hollywood-Freundschaften zu pflegen, ist längst vorbei. Sie ist 27 und wird bald 70. Was ihr jetzt gut tut, ist es, da draußen zu sein, wenn es sein muss, und nicht, da sie es will. Sie ist so beschäftigt mit ihrer Beziehung und damit, eine Mutter und Geschäftsfrau zu sein.“ Der Insider deutete weiterhin an, dass sich Kylie hauptsächlich mit einer Freundin verabredet, mit ihrer langjährigen Freundin Anastasia „Stassie“ Karanikolaou, die aktuell ihre einzige „enge“ Freundin sein soll. Ein anderer Insider sagte: „[Stassie] ist die einzige Person, an die sich Kylie wendet, und sie ist die einzige Person, die ihr immer den Rücken freigehalten und sie nicht enttäuscht hat. Kylie hat alle ihre anderen Freunde ausgeschlossen. Sie verbringt so viel Zeit wie möglich mit Timothée, verbringt aber sogar mehr Zeit mit Stassie als mit ihm.” Kylie feierte am Anfang des Monats ihren 27. Geburtstag auf den Bahamas mit Timothée und ihrem engen Freundeskreis, darunter Stassie, an Bord einer Luxusyacht.