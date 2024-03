Musik Kylie Minogue: Sie liebt Kollaborationen

Kylie Minogue - March 2024 - BRIT Awards 2024 -The O2 Arena - Lndon- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2024, 16:00 Uhr

Kylie Minogue hat ihren Fans angekündigt, dass sie nach einer neuen Kollaboration sucht.

Die 55-jährige Sängerin verriet, dass sie mit ihrem nächsten Song unbedingt etwas Neues ausprobieren möchte, weil sie „alle Veränderungen mag“.

Minogue erklärte in einem Interview gegenüber dem ‚NME‘: „Ich liebe Kollaborationen und den Einstieg in verschiedene [Genres]. Formbar zu sein und sehen zu können, was möglich ist. Ich mag alle Veränderungen. Wer hätte schon gedacht, dass ich mit Nick Cave [‚Where The Wild Roses Grow‘ aus dem Jahr 1996] eine großartige Ballade aufnehmen würde? Oder mit Kermit dem Frosch singen würde? Es gibt so viele Künstler, die ich liebe, und jede Zusammenarbeit führt einen an einen Ort, von dem man zuvor nicht wusste, dass man dorthin gehen würde. Behalten Sie es also in Beobachtung!“ Kylie deutete vor kurzem an, dass sie für ihren nächsten Track mit Indie-Folk-Musik experimentieren würde. Als die Musikerin am Samstag (2. März) bei den BRIT Awards mit Mastercard ein Medley ihrer größten Hits performte, verriet die Künstlerin: „Ich höre mir nur Playlists mit einem Song an, den ich mag, was mich auf diesen abgefahrenen Weg führt. Wen soll ich heute Abend aufsuchen? Ich möchte einfach sagen, dass mich Indie-Pop-Folk glücklich macht.“ Die Prominente erhielt bei der Zeremonie den Global Icon Award und war gerührt, als sie den Preis entgegennahm.