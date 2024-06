Stars Kylie Minogue und Madonna: Showbiz-Überlebende

Bang Showbiz | 11.06.2024, 08:00 Uhr

Kylie Minogue sagt, sie und Madonna hätten „beide die Höhen und Tiefen des Frauendaseins“ im Showbusiness überlebt.

Die ‘I Should Be So Lucky‘-Sängerin (56) trat im März anlässlich des Internationalen Frauentags im Duett mit der Queen of Pop (65) auf, als sie einen Überraschungsgastauftritt bei der Performance ihrer Kollegin im Kia Forum in Los Angeles hatte – die beiden sangen eine Akustikversion von Gloria Gaynors ‚I Will Survive’ und Kylies ‘Can’t Get You Out of My Head’.

Kylie erzählte jetzt in der neuen Ausgabe der ‘Grazia’, wie ergreifend ihr gemeinsamer Auftritt war: „Mit ihr zu singen fühlte sich seltsam natürlich an. Es gibt ein unausgesprochenes Band zwischen Künstlern, das ich sehr schätze. Ich respektiere, dass sie ihren eigenen Weg gegangen ist und die Dinge weiterhin auf ihre Art macht. Sie wollte, dass wir ‚I Will Survive‘ covern, und zwar aus verschiedenen Gründen… sie hat ihre Mutter durch Brustkrebs verloren und kennt meine Geschichte damit. Und wir haben beide die Höhen und Tiefen des Lebens als Frau in der Branche überlebt. Es gab vieles, was nicht gesagt oder dem Publikum erklärt werden musste, aber es wurde verstanden.”

Bei Kylie wurde 2005 Brustkrebs diagnostiziert, bevor sie im folgenden Jahr für krebsfrei erklärt wurde. Gegenüber ‘Grazia’ verglich sie ihre Langlebigkeit im Unterhaltungsgeschäft mit dem Surfen. Die gebürtige Australierin fügte hinzu: „Vor langer Zeit war ich in Costa Rica auf einem Longboard – was so klingt, als ob ich surfen könnte, was ich nicht kann – aber ich erinnere mich deutlich daran, wie ich hinauspaddelte, verschwand, hinauspaddelte, verschwand, hinauspaddelte, verschwand. Und als ich dann endlich auf einer Welle stand, fühlte ich mich schwerelos und euphorisch. Das ist so etwas wie das Motto meines Lebens. Wenn du nicht weiter paddelst, wirst du nie eine Welle erwischen. Also paddele ich einfach weiter.“