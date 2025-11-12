Stars Lady Frederick Windsor: Das Leben hochrangiger Royals ist ‚die reinste Hölle‘

Sophie Winkleman AKA Lady Sophie Windsor - October 2022 - Sir John Soane's Museum - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 18:00 Uhr

Lady Frederick Windsor beschreibt das Leben der ranghohen Royals als „die reinste Hölle“.

Die 45-jährige Schauspielerin – besser bekannt als Sophie Winkleman – glaubt, dass es „brutal“ sein muss, unter ständiger Beobachtung zu stehen, nie zu wissen, wem man trauen kann, und mit dem enormen „Druck“ der Position umgehen zu müssen.

„Je besser ich die königliche Familie kennenlerne, desto mehr verstehe ich, dass ihr Leben die reinste Hölle ist und diese ungewollte Berühmtheit eine Form von Folter“, sagte Sophie, die mit Lord Frederick Windsor, dem Sohn von Prinz und Prinzessin Michael von Kent, verheiratet ist, gegenüber der Zeitung ‚The Times‘. Sie findet es besonders schlimm, dass die Royals dieses Leben nicht selbst wählen können: „Keiner von ihnen hat bei Pop Idol oder so mitgemacht, um berühmt zu werden. Dieses grelle Scheinwerferlicht im Gesicht, vom ersten Tag an, ohne zu wissen, wem man trauen kann, ob jemand einen verraten wird, während ständig Lügen über einen geschrieben werden – das ist einfach brutal.“ Deshalb fühle sie mit ihren bekannteren royalen Familienmitgliedern: „Ich glaube nicht, dass ein Leben unter solch intensiver Beobachtung und solchem Druck auch nur annähernd gesund sein kann, aber sie haben keine Wahl.“

Die ‚Two and a Half Men‘-Darstellerin – die mit ihrem Mann die Töchter Maud (12) und Isabella (9) hat – heiratete 2009. Da sie keine „Bridezilla“-Tendenzen hatte und sich auf ihren geplanten Umzug nach Los Angeles konzentrierte, überließ sie die Organisation der Hochzeit ihrer Schwiegermutter Marie Christine, die die Zeremonie vor 400 Gästen im Hampton Court Palace ausrichtete. Sie sagte: „Ich kannte niemanden auf meiner Hochzeit. Meine besten Freunde waren da, aber im Grunde war der Saal voller Gesichter, die ich noch nie gesehen hatte.“ Doch Sophie fand, Prinzessin Michael habe einen „brillanten“ Job gemacht – auch wenn sie sich in dem von Anna Bystrova für Roza Couture entworfenen Kleid „verrückt“ fühlte. Sie sagte: „Das Kleid war sehr süß und bauschig, aber ich sah verrückt aus.“ Und da sie auch nicht über ihre Frisur nachgedacht hatte, sei ihr Haar „widerlich“ gewesen. Sie fügte hinzu: „Freddie regt sich heute noch darüber auf.“