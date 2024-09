Stars Lady Gaga: Angst vor ewiger Einsamkeit

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2024, 08:00 Uhr

Lady Gaga: Angst vor ewiger Einsamkeita

Lady Gaga befürchtete, dass sie für immer allein sein würde.

Die ‚Joker: Folie a Deux‘-Darstellerin verlobte sich im April nach fünf gemeinsamen Jahren mit Michael Polansky. Die 38-Jährige, der zuvor sowohl mit Taylor Kinney als auch mit Christian Carino verlobt war, gab jetzt aber zu, dass sie sich schon Sorgen gemacht habe, nie den richtigen Partner zu finden.

Dem amerikanischen ‚Vogue‘-Magazin erzählte Gaga: „Ich dachte irgendwie, ich müsste das ganz alleine machen – für immer. Und das war wirklich beängstigend. Denn es ist ein großes Leben. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht dabei ist. Und ich muss das nicht mehr alleine machen.“ Die ‚Bad Romance‘-Hitmacherin wurde Michael durch ihre Mutter Cynthia Germanotta vorgestellt. Sie erinnerte sich: „Meine Mutter traf ihn und sagte zu mir: ‚Ich glaube, ich habe gerade deinen Mann kennengelernt.‘ Und ich sagte: ‚Ich bin noch nicht bereit, meinen Mann zu treffen!‘ Ich hätte mir nie vorstellen können, dass meine Mutter die perfekteste Person für mich finden würde.“

Gaga und Michael lernten sich schließlich auf der Party zum 40. Geburtstag von Facebook-Gründungspräsident Sean Parker kennen und verstanden sich auf Anhieb. Sie erinnert sich: „Ich wurde eingeladen und sagte: ‚Ich frage mich, ob Michael da sein wird.‘ Und meine Mutter sagte ja, und so ging ich zur Party und fragte immer wieder nach ihm und schließlich kam er zu mir und wir unterhielten uns drei Stunden lang. Wir hatten das tollste Gespräch.“ Michael fügte hinzu: „Ich wusste nicht viel über sie und war mir ehrlich gesagt nicht sicher, was mich erwarten würde. Ich war sofort beeindruckt von ihrer Wärme und Offenheit – sie war so aufrichtig neugierig darauf, wie mein Leben war, als ich in Minnesota aufwuchs.“ Sie telefonierten wochenlang und verliebten sich dann bei ihrem ersten Date vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie „einfach ineinander“.