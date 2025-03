Musik Lady Gaga kehrt mit neuem Album zu „Gothic Dreams“ zurück

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 09:00 Uhr

Lady Gaga hat mit ihrem neuen Album eine „Rückkehr zu diesen Gothic-Träumen“ ihrer frühen Songs gewagt.

Die 38-jährige Sängerin hat gerade ihre siebte LP ‚Mayhem‘ veröffentlicht und erzählte jetzt, dass sie einen „wirklich kraftvollen“ Sog zurück zur dunklen Energie ihrer ersten beiden Alben ‚The Fame Monster‘ und ‚Born This Way‘ verspürte. Sie glaubt aber, dass sie mit ihren neuesten Tracks auch „Neuland“ betreten hat.

Dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte sie: „Es war wirklich kraftvoll. Bei den letzten vier Alben, die ich gemacht habe, habe ich mich davon entfernt und ein paar andere Dinge ausprobiert, aber das war eine Rückkehr zu diesen Gothic-Träumen.“ Sie wollte altes Terrain durchqueren und gleichzeitig neues Terrain betreten, was ihrer Meinung nach schwer ist. Es gebe deshalb ein paar Momente auf dem Album, zu denen einige Leute sagen: „Oh, das erinnert mich daran.“ Gaga erklärt: „Weil ich einen Stil habe, aber ich habe mich musikalisch bemüht, mich an einen neuen Ort zu bringen.“

Der ‚Telephone‘-Hitmacher glaubt, dass das Album sowohl Widerstandsfähigkeit als auch Chaos repräsentiert. Sie erklärte: „Für mich geht es bei ‚Mayhem‘ letztlich um Widerstandsfähigkeit und auch um Chaos. Wir müssen trotz Chaos widerstandsfähig sein. Es ist also beides. Ich denke, dass ich auf diesem Album klanglich mehr mit Bitterkeit experimentiert habe, auf eine Art und Weise, wie ich es vielleicht bei einigen meiner früheren Alben nicht getan habe.“ Als es um die einzelnen Tracks auf dem Album ging, nannte Gaga ‚Killah‘ als einen ihrer Favoriten, weil er so anders ist sei als das, was sie zuvor gemacht hat. Sie sagte: „Ich liebe die Produktion so sehr. Das einzige Live-Instrument auf der ganzen Platte ist eine Gitarre, und es macht einfach so viel Spaß. Es ist so selbstbewusst. Aber es war anders als jedes andere Feeling oder Groove, an dem ich je gearbeitet hatte.“