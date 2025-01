Stars Lady Gaga: Ihre zukünftige Schwiegermutter ist oft bei Date Nights mit dabei

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat kein Problem damit, traute Zweisamkeit mit der Mutter ihres Verlobten zu teilen.

Lady Gaga lädt die Mutter von Michael Polansky oft zu Date Nights ein.

Die 38-jährige Popsängerin ist seit April 2024 mit dem Tech-Investor verlobt. Auf die Frage, wie sie einen romantischen Abend mit dem 41-Jährigen verbringt, verrät sie, dass ihre zukünftige Schwiegermutter oft dabei ist.

In einem ‚Ask Me Anything‘-Video für ‚ELLE‘ enthüllte Lady Gaga: „Mit den Hunden kuscheln und kochen. Wir reden über den Tag und laden normalerweise seine Mutter ein. Es ist wie ein Drei-Personen-Date!“

Die ‚Disease‘-Interpretin wurde dann gefragt, wer am ehesten ein Date plane. Daraufhin enthüllte sie mit sichtlich schlechtem Gewissen: „Michael. Ich fühle mich so schlecht, wenn ich das sage, aber er ist einfach sehr gut im Planen. Er ist romantisch. Wenn ich ein Rendezvous plane, ist es eher zu Hause. Er plant also das Ausgehen und ich plane das Zuhausebleiben.“

Die ‚House of Gucci‘-Darstellerin erzählte auch, dass sich ihr zukünftiger Ehemann glücklich schätze, die echte Stefani Germanotta – Lady Gagas bürgerlicher Name – zu sehen. „Als wir uns das erste Mal trafen, sagte er immer zu mir: ‚Du bist ein besonderer Mensch, wenn die Kameras nicht auf dich gerichtet sind. Und das sehe ich die ganze Zeit'“, erinnerte sie sich.

Und Gaga – die am 7. März ihr siebtes Studioalbum ‚Mayhem‘ veröffentlichen wird – gab zu, dass sie mehr ihr authentisches Ich sein möchte, anstatt sich ständig zu verstellen. „Ich versuche einfach, mich so gut wie möglich in meiner Haut zu fühlen und nicht die ganze Zeit zu performen. Ich bin in meinem Leben an einem Punkt angelangt, an dem ich mich in Kleidern nur noch wie ich selbst fühlen möchte. Was auch immer das bedeutet.“