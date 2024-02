Musik Lady Gaga: Sie arbeitet an ihrem siebten Soloalbum

Lady Gaga - Park MGM in Las Vegas 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2024, 12:00 Uhr

Lady Gaga hat ihre Fans mit neuen Fotos aus dem Aufnahmestudio angeheizt.

Die ‚Born This Way‘-Sängerin arbeitet aktuell an ihrem siebten Soloalbum, das der lang erwartete Nachfolger von ‚Chromatica‘ aus dem Jahr 2020 ist.

Und jetzt hat der Star ein Posting über einen Teufel/Dämonen mit ihren Fans geteilt, wobei einige vermuten, dass Gaga schon bald einen Song mit dem Titel ‚Demon‘ herausbringen könnte. Die Musikerin scherzte nämlich darüber, dass ihr neues Album „im Tresor liegt und vom Teufel beschützt werden“ würde. Neben einem Schwarz-Weiß-Foto aus dem Studio, auf dem sie ihren Gesang einspielt, schrieb die Prominente auf ihrem Account auf Instagram: „Tik tok tik tok.“ Auf einem weiteren Bild ist der Star beim Klavierspielen zu sehen, das sie mit einem Dämonen-Emoji beschriftete. Die ‚Million Reasons‘-Hitmacherin hat seit vier Jahren kein Soloalbum mehr veröffentlicht und tat sich zuvor mit Tony Bennett für die LP ‚Love for Sale‘ von 2021 zusammen, die eine Fortsetzung von ‚Cheek to Cheek‘ von 2014 ist. Die Künstlerin kündigte ihr siebtes Album jedoch noch nicht offiziell an. Die 37-jährige Grammy-Gewinnerin hatte vor kurzem mit den Rolling Stones für das ‚Sweet Sounds Of Heaven‘-Duett aus ihrem neuesten Album ‚Hackney Diamonds‘ kollaboriert. Der Frontmann der Band, Sir Mick Jagger, erzählte, dass Gaga im Aufnahmestudio „leicht konkurrenzfähig“ wurde. Der 80-jährige Rocker verriet, dass er eine „großartige Erfahrung“ bei der Zusammenarbeit mit der ‚House of Gucci‘-Schauspielerin an dem Track gehabt habe, auf dem zudem Stevie Wonder am Keyboard zu hören ist.