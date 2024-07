Stars Lady Gaga: Erinnerung an Tony Bennett

Lady Gaga - Park MGM in Las Vegas 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2024, 13:38 Uhr

Die 38-jährige Sängerin zollt dem legendären Musiker am Jahrestag seines Todes Tribut.

Die 38-jährige Sängerin erinnerte mit einem Social-Media-Post an ihren geliebten Freund und Kollegen, mit dem sie die Alben ‚Cheek to Cheek‘ aus 2014 und ‚Love For Sale‘ aus 2021 produzierte. Am Sonntag (20. Juli) schrieb Gaga in einem Beitrag auf Instagram: „Es ist ein Jahr her, dass Tony gestorben ist. Das Foto sagt alles. Ich bin so dankbar für meine andauernde Freundschaft zu seiner Frau Susan — das Vermächtnis der Jazzmusik, das er hinterließ — und für die Gemeinschaft der Jazzmusiker, mit denen ich weiterhin arbeite und die Tony allesamt kannten und liebten. Wir werden weiter swingen. Ich vermisse dich. Das Leben ist wunderbar.“ Zu ihrem Post teilte die ‚Poker Face‘-Interpretin außerdem ein Foto, auf dem sie an der Seite ihres langjährigen Weggefährten zu sehen ist.

Tony Bennett starb im Alter von 96 Jahren, nachdem bereits Jahre zuvor Alzheimer bei ihm diagnostiziert worden war. Im Anschluss an seinen Tod erklärte Lady Gaga, dass sie und der bekannte Jazzstar gemeinsam eine Art „magische Kraft“ entwickelt hätten.