Revuestück an der Seine Lady Gaga verzaubert bei Olympia-Eröffnungsfeier in Paris

Lady Gaga während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. (wue/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 21:15 Uhr

Ein extravaganter Auftritt: US-Superstar Lady Gaga hat mit einer Neuinterpretation von Zizi Jeanmaires "Mon truc en plumes" die Olympischen Sommerspiele 2024 miteröffnet.

Während die Delegationen der teilnehmenden Länder auf Booten eine etwa sechs Kilometer lange Paradestrecke entlang schipperten, hat Lady Gaga (38) für das erste Highlight während der mehrstündigen Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris gesorgt.

"Guten Abend und willkommen in Paris"

Nachdem ein erster Block von Delegationen sich auf den Weg gemacht hatte, schritt der US-Superstar relativ zu Beginn der Zeremonie eine güldene Treppe am Ufer hinab. Dabei wurde sie zunächst von einer Gruppe Tänzerinnen und Tänzer mit rosafarbenen Fächern aus Federn verdeckt. "Guten Abend und willkommen in Paris", sagte Lady Gaga auf Französisch, bevor sie eine Fassung von Zizi Jeanmaires (1924-2020) Revuestück "Mon truc en plumes" präsentierte. Für den mitreißenden Auftritt nahm die Sängerin auch an einem Flügel Platz. Eindrücke von der Show gibt es unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account der Olympischen Spiele in Paris.

Lady Gaga war bereits in den vergangenen Tagen in Paris gesichtet worden. Das hatte schon im Vorfeld für allerhand Spekulationen gesorgt. Viele hatten vermutet, dass die Sängerin bei der Eröffnungsfeier auftreten würde. Unter anderem gab es Berichte, dass sie mit Megastar-Kollegin Céline Dion (56), die angeblich ebenfalls auftreten soll, im Duett den Édith-Piaf-Klassiker "La vie en rose" singen könnte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels läuft die Eröffnungsfeier noch und einen Dion-Auftritt hat es bisher nicht gegeben.