Musik Lady Gaga: Welttournee auf 2026 verschoben?

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 14:00 Uhr

Schlechte Nachrichten für die Fans des Popstars: Ihre Tour findet offenbar erst ein Jahr später als geplant statt.

Lady Gaga hat Berichten zufolge beschlossen, ihre Welttournee auf 2026 zu verschieben.

Die Popsängerin hat gerade die Leadsingle ‚Disease‘ aus ihrem mit Spannung erwarteten siebten Studioalbum veröffentlicht. Aber Fans, die gehofft hatten, die ‚Born This Way‘-Künstlerin 2025 live zu sehen, müssen sich weiter gedulden.

Da große Namen, darunter Oasis und Coldplay, mehrere Termine in Stadien in ganz Großbritannien gebucht haben, gibt es angeblich keine freien Plätze für Gaga – deren letzte Tournee der ‚Chromatica Ball‘ 2022 war -, so dass sie die Tournee um ein Jahr verschieben muss.

Ein Insider verrät der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Lady Gaga plant die größte Tournee ihrer Karriere – aber die muss noch warten. Während ihrer 20-tägigen ‚Chromatica Ball‘-Tournee im Jahr 2022 war das Londoner Tottenham Hotspur-Stadion an zwei Abenden ausverkauft, und die Nachfrage war so groß, dass sie dieses Mal noch mehr herausholen will. Ihr nächstes Album erscheint im neuen Jahr und sie hofft, einen Großteil des Sommers auf Tournee zu verbringen. Aber Acts wie Oasis und Coldplay haben ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Der Insider fügt hinzu: „Man hat ihr gesagt, dass es keinen Platz gibt, so dass sie sich stattdessen mit einer Tournee im Jahr 2026 begnügen muss. Das wird ihre Fans nicht erfreuen, aber so haben sie wenigstens Zeit, für Tickets zu sparen.“

Vor kurzem hatte Gaga im Podcast ‚Smallzy’s Surgery‘ verraten, dass sie mehrere Konzerte plant. „Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass ich mich gerade so kreativ fühle und wirklich mit der Musik verbunden bin und ich habe an so viel Musik gearbeitet“, plauderte der Star aus. „Ich freue mich wirklich darauf, sie für die Fans zu spielen.“