Musik Lana Del Rey: Neues Album mit Country-Musik

Lana Del Rey at the 2023 Billboard Women In Music March 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.02.2024, 10:00 Uhr

Die Sängerin verrät, dass sie im Herbst eine Platte voller Country-Songs herausbringt.

Lana Del Rey veröffentlicht im September ein Country-Album.

Kürzlich verriet die Sängerin bereits, dass sie mit Produzent Jack Antonoff und Country-Musiker Luke Laird an neuen Songs gearbeitet hat. Nun bestätigt die ‚Video Games‘-Interpretin, dass sie sich dem Country-Genre verschrieben hat.

Bei der Billboard Pre-Grammy-Veranstaltung in Los Angeles am Mittwoch (31. Januar) plauderte sie aus: „Falls ihr es nicht schon an unseren Preisträgern und Interpreten erkennen könnt, die Musikbranche wird Country. Wir werden Country. Es passiert. Deshalb ist Jack mir in den letzten vier Jahren nach Muscle Shoals, Nashville und Mississippi gefolgt.“

In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video erzählte Lana außerdem: „Jack [Antonoff] ist in der Stadt, ich werde ihn sehen, wie er an ein paar kleinen Songs arbeitet. Ich hatte eine wirklich schöne Woche mit [Songwriter und Produzent] Luke Laird.“

Das letzte Studioalbum der 38-Jährigen erschien 2023 und hieß ‚Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd‘. Letztes Jahr veröffentlichte die ‚Cinnamon Girl‘-Sängerin außerdem ihren geleakten Track ‚Say Yes To Heaven‘. Bei den Grammy Awards an diesem Wochenende ist der Musik-Star für fünf Preise nominiert, unter anderem für das Album des Jahres.